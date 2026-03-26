Andhra Pradesh Road Accident : मार्कपुरम में भीषण सड़क हादसा, 10 लोग जिंदा जले

हादसे की सूचना मिलते ही मरकापुरम जेसी श्रीनिवासुलु और विधायक कंडुला नारायण रेड्डी ने घटनास्थल का दौरा किया। पुलिस ने बताया कि घटना के कारणों की जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने घायलों को त्वरित चिकित्सा सुविधा देने के निर्देश दिए हैं। फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी भी मौके पर आग बुझाने और राहत कार्य में जुटे हुए हैं। हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है और स्थानीय लोग सहायता में लगे हैं। प्रशासन ने हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान प्रक्रिया जारी है और घायलों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।