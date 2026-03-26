रिश्तों का कत्ल! बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर मां को मारा, घर में ही रखा शव-1 साल बाद खुलासा

Hyderabad Murder Case: हैदराबाद से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई हैं। एक युवती ने प्रेमी के साथ मिलकर प्रेम संबंध में बाधा बनी अपनी मां को हटाने के लिए एक साजिश रची और मौत के घाट उतार दिया। बेटी ने शव को करीब एक साल तक अपने घर के भीतर भी छिपाए रखा। एक साल तक किसी को भी इस बात का पता नहीं चला। जब मामले का खुलासा हुआ तो सब स्तब्ध हो गए। वहीं मृतका की पहचान अंजू के रूप में हुई है। पूरी घटना जवाहर नगर थाना क्षेत्र के भारत नगर की है।