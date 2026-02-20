19 साल के लिव-इन पार्टनर ने प्यार का दिया खौफनाक अंजाम, आधी रात में प्रेमी ने…

हरियाणा के गुरुग्राम में एक 19 वर्षीय त्रिपुरा की युवती पर उसके लिव-इन पार्टनर ने बेरहमी से हमला कर दिया। घायल युवती का फिलहाल दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा है, जहां डॉक्टरों के मुताबिक उसकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार, पीड़िता उत्तरी त्रिपुरा की निवासी है और उसने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाई के लिए गुरुग्राम में जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था।