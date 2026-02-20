मुसलमानों को बेइज्जत करने के लिए हर क्षेत्र को हथियार बनाया…The Kerala Story 2 को लेकर छिड़ा सियासी संग्राम

The Kerala Story 2 controversy: रिलीज से पहले ही द केरल स्टोरी 2 (The Kerala Story 2) नए विवाद में घिर गई है। इस फिल्म का निर्देशन कामाख्या नारायण सिंह ने किया है और निर्माण विपुल अमृतलाल शाह ने किया है। फिल्म में दिखाया गया है कि कुछ लोग युवा हिंदू महिलाओं को अंतरधार्मिक शादी के नाम पर बहला-फुसलाकर ले जाते हैं, फिर उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके अधिकार छीन लेते हैं और उन्हें जबरन इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करते हैं। दरअसल, पहले भाग को लेकर भी काफी विवाद हुआ था।