ट्रेन से करते हैं सफर तो आपके लिए यह खबर है महत्वपूर्ण, IRCTC ने लिया यह निर्णय

भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) ने अपनी ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रणाली को पूरी तरह बदलते हुए यात्रियों के लिए एक नया और सुरक्षित डिजिटल अनुभव पेश किया है। इस व्यापक बदलाव का प्राथमिक उद्देश्य बुकिंग प्रक्रिया को न केवल तेज बनाना है, बल्कि इसमें पारदर्शिता लाकर जालसाजी को पूरी तरह समाप्त करना भी है। इसी कड़ी में सुरक्षा मानकों को कड़ा करते हुए वर्ष 2025 में ही लगभग 3.03 करोड़ संदिग्ध यूजर आईडी को प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है, जबकि 4.86 करोड़ आईडी की सघन जांच की गई है। इसके साथ ही प्रणाली ने 12,819 संदिग्ध ईमेल डोमेन को भी ब्लॉक कर दिया है ताकि फर्जी खातों और ऑटोमेटेड बॉट्स के जरिए होने वाली अवैध बुकिंग पर लगाम लगाई जा सके।