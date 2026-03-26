कोलकाता में पार्टी के दौरान दो गुटों में जबरदस्त फायरिंग, TMC समर्थक ने तोड़ा दम

जीत ने वार्ड नंबर 99 में किराये के मकान में रहना शुरू कर दिया, जहां भी उसके खिलाफ आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप लगे। पुलिस ने बताया कि नेताजी नगर स्टेशन से भी उसे कई बार गिरफ्तार किया गया था। पिछले 15‑20 दिन से वह अपने माता‑पिता के फ्लैट में फूलबागान इलाके में रह रहा था। उसने दावा किया कि वह केवल अपने माता‑पिता से मिलने आया था, न कि स्थायी रूप से रहने। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बुधवार रात जीत ने राहुल को अपनी इमारत की छत पर शराब पार्टी में बुलाया था। पार्टी सामान्य रूप से चल ही रही थी कि तभी प्रतिद्वंद्वी गुट के कुछ लोग वहाँ आ गए और अचानक गोलियाँ चलानी शुरू कर दीं।