AIADMK से पी धनपाल का मोहभंग, DMK से के सेल्वराज का इस्तीफा; दोनों ने खुद को बताया उपेक्षित

कोयम्बत्तूर वरिष्ठ डीएमके नेता और पूर्व विधायक के सेल्वराज ने गुरुवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया और सक्रिय राजनीति से दूर होने की घोषणा की। उन्होंने पार्टी में लंबे समय से जुड़े कार्यकर्ताओं की अनदेखी पर गहरा असंतोष जताया। तिरुपुर में मीडिया से बातचीत में सेल्वराज ने आरोप लगाया कि पार्टी नेतृत्व ने हाल ही में अन्य दलों से आए नेताओं को अधिक महत्व और पद दिए, जबकि पुराने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया।