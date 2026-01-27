Viral Video: चोरी हुआ ‘iphone’ 6 महीने बाद कैसे एक अजनबी ने लौटाया, व्लॉगर ने कहा, ‘मैं दिल्ली से नफरत करता था… लेकिन शायद मैंने’

ऐसी ही एक दिल छू लेने वाली कहानी इस शहर से सामने आई है, जहां एक ट्रैवल व्लॉगर ने दिल्ली में खोया अपना iPhone छह महीने के लंबे समय बाद वापस पाया। इस पूरी घटना में खास बात यह रही कि फोन किसी जान-पहचान वाले व्यक्ति ने नहीं, बल्कि एक अजनबी ने ईमानदारी दिखाते हुए लौटाया। इस पूरी घटना ने व्लॉगर के मन में दिल्ली को लेकर जो नकारात्मक सोच थी, उसको पूरी तरह बदलकर रख दिया।