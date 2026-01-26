Republic Day: तनावपूर्ण स्थिति में ट्रंप का मोदी को खास संदेश, दोस्ती की पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए कहा, ‘ऐतिहासिक…’

Donald Trump Republic Day Message: भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौतों और बढ़ते टैरिफ के चलते तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इस बीच भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत और अमेरिका दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और एक ऐतिहासिक संबंध रखते हैं।