Republic Day: तनावपूर्ण स्थिति में ट्रंप का मोदी को खास संदेश, दोस्ती की पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए कहा, ‘ऐतिहासिक…’

ट्रंप ने गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत सरकार और जनता को बधाई दी। (फोटो- एक्स)
Donald Trump Republic Day Message: भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौतों और बढ़ते टैरिफ के चलते तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इस बीच भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत और अमेरिका दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और एक ऐतिहासिक संबंध रखते हैं।
यह संदेश ऐसे समय में आया है, जब दोनों देशों के बीच व्यापार और टैरिफ को लेकर मतभेद हैं और इस संदेश को रिश्तों में सकारात्मक ऊर्जा भरने वाला माना जा रहा है। माना जा रहा है कि बधाइयों का संदेश सिर्फ औपचारिक नहीं है, बल्कि उसमें दोस्ती, भरोसे और साझेदारी की झलक दिखती है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत सरकार और जनता को बधाई दी है। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास की तरफ से जारी किए गए एक संदेश में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की जनता की तरफ से वह भारत को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं।
उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत और अमेरिका लोकतांत्रिक मूल्यों पर खड़े दो बड़े देश हैं। यही बात दोनों देशों को एक-दूसरे से जोड़ती है और दोनों देश ऐतिहासिक संबंध साझा करते हैं।
गणतंत्र दिवस के मौके पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी भारत को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने रक्षा, ऊर्जा, उभरती तकनीक और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत-अमेरिका सहयोग की तारीफ की है।
साथ ही, रुबियो ने क्वाड (भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया) का जिक्र करते हुए कहा कि यह साझेदारी न सिर्फ दोनों देशों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है।
वहीं भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर पहली बार कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुए और भारत के संविधान और लोकतांत्रिक भावना की सराहना की। उन्होंने कहा, 'गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार शामिल होकर मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं।'
हाल के दिनों में भारत और अमेरिका के रिश्तों में व्यापार को लेकर कुछ तनाव देखने को मिला है। ट्रंप प्रशासन ने भारतीय सामानों पर भारी टैरिफ लगाए हैं, जिस पर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है।
इसके बावजूद ट्रंप ने दावोस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और उन्हें अपना दोस्त बताया। साथ ही, ट्रंप ने भरोसा जताया कि दोनों देश व्यापार समझौते तक जरूर पहुंचेंगे।
गणतंत्र दिवस पर आया यह दोस्ताना संदेश साफ संकेत देता है कि दोनों देशों के बीच मतभेदों के बावजूद भारत-अमेरिका रिश्तों की बुनियाद मजबूत है और बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं।
