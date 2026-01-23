26 जनवरी से पहले आतंकी साजिश हुई नाकाम, जम्मू कश्मीर में आतंकी ढेर

पुलिस को सूचना मिली थी कि आतंकी उसमान इलाके में छिपा हुआ है। इसके बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने मिलकर एक साझा ऑपरेशन शुरू किया। पहले पूरे इलाके की घेराबंदी की गई और फिर सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी से मुठभेड़ के बाद उसे मार दिया गया।