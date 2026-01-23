26 जनवरी से पहले आतंकी साजिश हुई नाकाम, जम्मू कश्मीर में आतंकी ढेर

सुरक्षा बलों ने आतंकी को मार गिराया
Jaish Terrorist Kathua: कठुआ जिले के बिलावर में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सेना ने पुख्ता सूचना के आधार पर एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया था, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद का एक आतंकी मारा गया है।
पुलिस को सूचना मिली थी कि आतंकी उसमान इलाके में छिपा हुआ है। इसके बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने मिलकर एक साझा ऑपरेशन शुरू किया। पहले पूरे इलाके की घेराबंदी की गई और फिर सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी से मुठभेड़ के बाद उसे मार दिया गया।
ऑपरेशन के बाद इलाके में तलाशी अभियान भी चलाया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई और आतंकी वहां छुपा न हो।
(यह खबर अपडेट की जा रही है।)
