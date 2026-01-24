दो बड़े शहरों पर बरसी पुतिन की सेना! ऊर्जा संयंत्र था मुख्य निशाना: UAE शांति वार्ता से पहले मंत्री ने कहा, ‘पुतिन की असली जगह…’

इस हमले के बाद यूक्रेन भड़क उठा है और यूक्रेनी विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने सीधे तौर पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि रूस के द्वारा किया गया यह हमला साबित करता है कि पुतिन शांति नहीं, बल्कि तबाही चाहते हैं और शांति वार्ता को निर्णायक स्तर पर नहीं ले जाना चाहते।