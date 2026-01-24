24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

दो बड़े शहरों पर बरसी पुतिन की सेना! ऊर्जा संयंत्र था मुख्य निशाना: UAE शांति वार्ता से पहले मंत्री ने कहा, ‘पुतिन की असली जगह…’

Abu Dhabi Peace Talks: आबूधाबी में शांति वार्ता से ठीक पहले रूस ने यूक्रेन के कीव और खारकीव पर बड़े मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। यूक्रेन ने इसे शांति प्रक्रिया पर सीधा हमला बताते हुए पुतिन को युद्ध अपराधों का जिम्मेदार ठहराया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Kuldeep Sharma

Jan 24, 2026

Russian Attack on Kyiv

UAE शांति वार्ता से पहले रूस का बड़ा हमला: (Photo-X)

Russian Attack on Kyiv: रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिशें एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। अमेरिका की मध्यस्थता में UAE के आबूधाबी में शांति वार्ता शुरू होने जा रही है। इससे ठीक पहले रूस ने यूक्रेन के दो बड़े शहरों पर जबरदस्त हवाई हमला किया है।

इस हमले के बाद यूक्रेन भड़क उठा है और यूक्रेनी विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने सीधे तौर पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि रूस के द्वारा किया गया यह हमला साबित करता है कि पुतिन शांति नहीं, बल्कि तबाही चाहते हैं और शांति वार्ता को निर्णायक स्तर पर नहीं ले जाना चाहते।

शांति वार्ता से पहले मिसाइलों से तबाही

यूक्रेनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शनिवार की सुबह रूस ने राजधानी कीव और खारकीव पर कई मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। यूक्रेनी वायुसेना का दावा है कि रूस ने 375 ड्रोन और 21 मिसाइलें दागीं हैं।

इन हमलों में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि हमले का मुख्य निशाना यूक्रेन का ऊर्जा ढांचा था।

हमलों के बाद, कीव के बड़े हिस्से में बिजली गुल हो गई, जिससे आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ गईं। साथ ही, हमलों के कारण खारकीव में एक प्रसूति वार्ड और अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा।

पुतिन की जगह शांति मंच पर नहीं

हमले के बाद यूक्रेनी विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब यूक्रेन, रूस और अमेरिका के प्रतिनिधि शांति वार्ता के लिए आबूधाबी में मौजूद हैं, उसी वक्त यह हमला किया गया।

सिबिहा ने कहा, “यह बर्बर हमला दिखाता है कि पुतिन बातचीत की टेबल पर नहीं, बल्कि कटघरे में होने चाहिए।” उन्होंने आरोप लगाया कि रूस आम नागरिकों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर युद्ध अपराध कर रहा है।

पहले रूस को साबित करना होगा

हालांकि रूस की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि रूस अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेगा। रूसी प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा कि डोनबास क्षेत्र को लेकर रूस का रुख नहीं बदला है।

वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की पहले ही कह चुके हैं कि शांति वार्ता के पहले दिन किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कि रूस को पहले यह साबित करना होगा कि वह वाकई युद्ध खत्म करना चाहता है।

ये भी पढ़ें

मां ने स्कूल नहीं जाने पर पुलिस से की शिकायत, वर्दी देखते ही फूट-फूटकर रोने लगा मासूम: आगे जो हुआ उसने जीत लिया इंटरनेट!
राष्ट्रीय
Mother and child viral video

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

24 Jan 2026 06:03 pm

Hindi News / World / दो बड़े शहरों पर बरसी पुतिन की सेना! ऊर्जा संयंत्र था मुख्य निशाना: UAE शांति वार्ता से पहले मंत्री ने कहा, ‘पुतिन की असली जगह…’

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

रूस ने दागे 370 ड्रोन और 21 मिसाइलें, 90% यूक्रेन अंधेरे में! क्या छिड़ेगा तीसरा विश्व युद्ध?

Russia launches drones
विदेश

बिज्जू पर हमला करना पड़ा सांप को भारी, जान देकर चुकानी कीमत

Snake fights honey badger
विदेश

हवा में 10 फीट ऊंची उछली तेज़ रफ्तार कार, देखें वीडियो

Car launched into air
विदेश

क्या रूस से भारत की दूरी, चीन के लिए अमेरिका का 'मास्टरप्लान' है?

Trump Tariff Policy
कारोबार

Japan: रेस्टोरेंट में किसी ने की उल्टी, तो स्टाफ ने मशीन नहीं हाथों से की सफाई; जापानी 'Civic Sense' देख भारतीय रह गए दंग

japan civic sense
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.