मां ने स्कूल नहीं जाने पर पुलिस से की शिकायत, वर्दी देखते ही फूट-फूटकर रोने लगा मासूम: आगे जो हुआ उसने जीत लिया इंटरनेट!

पुलिसवाला बच्चे से सख्त लहजे में पूछता है कि वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा। साथ ही, मजाकिया अंदाज में चेतावनी देता है कि अगर वह रोज स्कूल नहीं गया तो उसे पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद बच्चा डर जाता है और रोते हुए हाथ जोड़ लेता है। वादा करता है कि अब वह रोज स्कूल जाएगा और कोई बहाना नहीं बनाएगा। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद, बच्चे का मासूम डर और उसकी सच्ची प्रतिक्रिया लोगों को खूब पसंद आ रही है।