‘कांग्रेस नेता के भतीजे ने शादी के दो महीने बाद ही… मर्डर,’ नेता ने कहा- रिवॉल्वर से खेलने का शौकीन, गलती से लगी गोली

पुलिस के मुताबिक, यशराज और राजेश्वरी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। यह झगड़ा इतना बढ़ गया था कि यशराज ने अपना रिवॉल्वर निकाल लिया। उन्होंने पहले राजेश्वरी को गोली मारी, फिर 108 पर कॉल कर मदद मांगी। इमर्जेंसी टीम ने राजेश्वरी को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद टीम के जाते ही यशराज सदमे में चले गए और दूसरे कमरे में जाकर उसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली।