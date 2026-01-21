महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चोरी कर वीडियो बनाता था युवक! CCTV ने खोला राज, बेंगलुरु से भोपाल तक अजीब घटनाएं

Theft of womens Undergarment: देश के अलग-अलग शहरों से महिलाओं की निजता से जुड़ी चौंकाने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं। बेंगलुरु, तुमकुरु और भोपाल में कुछ युवकों पर महिलाओं के इनरवियर चुराने, उन्हें पहनने और वीडियो बनाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। बेंगलुरु में CCTV फुटेज की मदद से पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है। इसके साथ ही, अन्य मामलों में भी पुलिस जांच के बाद गिरफ्तारियां हुई हैं। इन घटनाओं ने महिलाओं की सुरक्षा और निजता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही, कई युवकों की विकृत मानसिकता को भी उजागर किया है।