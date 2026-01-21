21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चोरी कर वीडियो बनाता था युवक! CCTV ने खोला राज, बेंगलुरु से भोपाल तक अजीब घटनाएं

Youth Steal Undergarments and Make Videos: बेंगलुरु पुलिस ने केरल के 23 वर्षीय युवक को महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चुराने और उन्हें पहनकर वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ऐसी ही घटनाएं तुमकुरु और भोपाल में भी सामने आई हैं, जिससे महिलाओं में डर और नाराजगी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Kuldeep Sharma

Jan 21, 2026

Theft of womens Undergarment

महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चोरी की घटनाओं से बढ़ी चिंता। (Photo-IANS)

Theft of womens Undergarment: देश के अलग-अलग शहरों से महिलाओं की निजता से जुड़ी चौंकाने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं। बेंगलुरु, तुमकुरु और भोपाल में कुछ युवकों पर महिलाओं के इनरवियर चुराने, उन्हें पहनने और वीडियो बनाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। बेंगलुरु में CCTV फुटेज की मदद से पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है। इसके साथ ही, अन्य मामलों में भी पुलिस जांच के बाद गिरफ्तारियां हुई हैं। इन घटनाओं ने महिलाओं की सुरक्षा और निजता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही, कई युवकों की विकृत मानसिकता को भी उजागर किया है।

CCTV फुटेज से पकड़ा गया आरोपी

बेंगलुरु पुलिस ने बुधवार को केरल के रहने वाले 23 वर्षीय युवक अमूल को गिरफ्तार किया। आरोपी हेब्बागोडी इलाके में रहता था और महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चुराने की आदतन घटनाओं को अंजाम देता था। पुलिस के अनुसार, अमूल ऐसे घरों और बालकनियों को निशाना बनाता था, जहां कपड़े सूखने के लिए डाले जाते थे।

आरोपी की हरकतें इलाके में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गईं। फुटेज में वह कपड़े चुराने से पहले इधर-उधर देखते हुए नजर आया। पूछताछ और जांच के दौरान आरोपी के घर से बड़ी संख्या में महिलाओं के इनरवियर बरामद किए गए। जब आरोपी के मोबाइल की जांच की गई, तो उसमें आरोपी ने खुद महिलाओं के कपड़े पहनकर वीडियो बना रखे थे। आरोपी ने कबूल किया कि ऐसा करने से उसे “नशे जैसा एहसास” होता था।

अमूल पर कानूनी कार्रवाई

हेब्बागोडी पुलिस ने अमूल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की कई धाराओं में मामला दर्ज किया है, जिनमें चोरी, घर में घुसपैठ और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने से जुड़ी धाराएं शामिल हैं।

तुमकुरु में ऐसी ही एक और घटना

इससे पहले मार्च 2025 में कर्नाटक के तुमकुरु में भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां 25 साल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को महिला छात्रों के इनरवियर चुराने के आरोप में पकड़ा गया था। इस आरोपी को पकड़ने में भी CCTV फुटेज सहायक बनी और उसकी चोरी की पुष्टि हो पाई। हालांकि, पीड़ितों की ओर से शिकायत न मिलने के कारण आरोपी को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था।

भोपाल तक फैली अजीब वारदातें

ऐसी घटनाएं सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं हैं। भोपाल के कोलार थाना क्षेत्र की अमरनाथ कॉलोनी में भी एक युवक को महिलाओं के इनरवियर चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आरोपी की पहचान दीपेश अंकित के रूप में हुई, जो रात के समय घरों में घुसकर अंडरगारमेंट्स चुराता था। ऐसी ही एक घटना को अंजाम देने के बाद घर से भागते समय आरोपी का श्रमिक कार्ड गिर गया, जिससे पुलिस को उसकी पहचान मिली और उसे गिरफ्तार किया गया।

इन घटनाओं ने महिलाओं में डर और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है।

ये भी पढ़ें

मणिपुर में गैंगरेप पीड़िता की ढाई साल बाद मौत, कुकी समुदाय का फूटा गुस्सा
राष्ट्रीय
Manipur Rape Survivor Dies

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Jan 2026 09:10 pm

Hindi News / National News / महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चोरी कर वीडियो बनाता था युवक! CCTV ने खोला राज, बेंगलुरु से भोपाल तक अजीब घटनाएं

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.