मणिपुर में गैंगरेप पीड़िता की ढाई साल बाद मौत, कुकी समुदाय का फूटा गुस्सा

FIR और संगठनों के मुताबिक, 15 मई 2023 को इंफाल के न्यू चेकॉन इलाके में एक ATM बूथ के पास से युवती का अपहरण कर लिया गया था। आरोप है कि जातीय हिंसा के दौरान कुछ लोगों ने उसे सशस्त्र समूह (Armed Group) के सदस्यों को सौंप दिया था। इसके बाद उसे पहाड़ी इलाके में ले जाकर तीन लोगों ने कथित तौर पर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया और गंभीर हालत में नाले में फेंक दिया गया था। पास से गुजर रहे एक ऑटो चालक ने उसे घायल अवस्था में पाया, जिससे उसकी जान बच सकी। बाद में पीड़िता इंफाल घाटी से भागकर कांगपोकपी पहुंची और फिर इलाज के लिए कोहिमा और गुवाहाटी रेफर की गई।