दो शादियां, गर्लफ्रेंड और खौफनाक अंत! 63 साल के आशिक ने ब्रेकअप होने के डर से उठाया ये कदम

Bengaluru Murder-Suicide Case: बेंगलुरु से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है। वहां 63 साल के शादीशुदा व्यक्ति ने एक महिला की हत्या कर दी। इसके कुछ देर बाद व्यक्ति ने खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि व्यक्ति का उस महिला के साथ प्रेम संबंध था। व्यक्ति की पहचान 63 वर्षीय 'वीरभद्र' के रूप में बताई जा रही है, वहीं महिला का नाम दाक्षायणी बताया जा रहा है। खबरों के अनुसार, वीरभद्र ने आपसी विवाद के चलते दाक्षायणी की हत्या की है।