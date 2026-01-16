भारी तनाव के बीच चीनी मंत्री ने ईरान को घुमाया फोन, ‘जंगल कानून’ का जिक्र कर कहा, ‘कोई देश अपनी इच्छा…’

ईरान और चीन के बीच हुई बातचीत में ईरान ने आशा व्यक्त की है कि चीन क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भी कहा कि चीन संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के उद्देश्यों और सिद्धांतों का लगातार समर्थन करता है और साथ ही अपनी इच्छा को किसी दूसरे देश पर थोपने के सिद्धांत का विरोध करता है। कोई भी देश किसी दूसरे देश पर बल का प्रयोग नहीं कर सकता और न ही धमकी दे सकता है।