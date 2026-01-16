16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

विदेश

भारी तनाव के बीच चीनी मंत्री ने ईरान को घुमाया फोन, ‘जंगल कानून’ का जिक्र कर कहा, ‘कोई देश अपनी इच्छा…’

Chinese Foreign Minister Call Iran: अमेरिका और ईरान तनाव के बीच चीनी विदेश मंत्री ने ईरान में अपने समकक्ष मंत्री को फोन किया, हालातों की जानकारी ली और साथ ही चेताते हुए 'जंगल कानून' का भी जिक्र किया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Kuldeep Sharma

Jan 16, 2026

China Statement on Iran

ईरान को चीनी विदेश मंत्री का फोन, शांति और संयम की अपील। (Photo-X)

China Statement on Iran: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव जारी है। इस बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने गुरुवार को अपने समकक्ष ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने ईरान में चल रहे घटनाक्रमों की जानकारी ली और शांति और संयम बरतने का आह्वान किया।

चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि चीन अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बल प्रयोग या बल की धमकी का विरोध करता है। साथ ही कहा कि एक देश दूसरे देश पर अपनी इच्छा नहीं थोप सकता। वांग यी ने कहा कि अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है, तो यह दुनिया को "जंगल के कानून" की ओर धकेलने जैसा है, जिसके खिलाफ चीन खड़ा है।

अशांति फैलाने में बाहरी ताकतें शामिल

ईरानी विदेश मंत्री ने बातचीत के दौरान हालातों की जानकारी देते हुए कहा कि ईरान में अशांति फैलाने का षड़यंत्र बाहरी ताकतों ने रचा है। वे देश में अशांति फैलाने पर जोर दे रहे हैं और ईरानी लोगों को भड़का रहे हैं। हालांकि ईरानी मंत्री ने दावा किया है कि देश में स्थिति स्थिर हो गई है और नियंत्रण में है।

साथ ही, ईरानी विदेश मंत्री ने ईरान की तैयारियों की जानकारी देते हुए कहा कि देश किसी भी बाहरी हस्तक्षेप का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हालांकि, उन्होंने बातचीत के दरवाजों को खुले रखने का भी दावा किया है।

चीनी विदेश मंत्री वांग

ईरान और चीन के बीच हुई बातचीत में ईरान ने आशा व्यक्त की है कि चीन क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भी कहा कि चीन संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के उद्देश्यों और सिद्धांतों का लगातार समर्थन करता है और साथ ही अपनी इच्छा को किसी दूसरे देश पर थोपने के सिद्धांत का विरोध करता है। कोई भी देश किसी दूसरे देश पर बल का प्रयोग नहीं कर सकता और न ही धमकी दे सकता है।

तनाव के चलते हवाई क्षेत्र बंद

ईरान में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की धमकियां तनाव को और अधिक बढ़ा रही हैं। साथ ही, ईरान भी जवाबी कार्रवाई की धमकियां दे रहा है। इस बीच, ईरान ने अपना हवाई क्षेत्र भी बंद कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका ने मध्य पूर्व में तीन मिसाइल विध्वंसक और कम से कम एक पनडुब्बी भी तैनात की हुई है।

संयम बरतने का आग्रह किया

अमेरिका और ईरान तनाव के बीच दावा किया जा रहा है कि अमेरिका अपनी बयानबाजी में नरमी ला सकता है। कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कथित तौर पर तेहरान को सूचित किया है कि अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा। साथ ही, इस्लामिक गणराज्य से भी संयम बरतने का आग्रह किया है।

Published on:

16 Jan 2026 03:19 pm

भारी तनाव के बीच चीनी मंत्री ने ईरान को घुमाया फोन, 'जंगल कानून' का जिक्र कर कहा, 'कोई देश अपनी इच्छा…'

