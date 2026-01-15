लॉरेंस बिश्नोई गैंग की पुलिस से हुई मुठभेड़, दो शूटरों को दबोचा; बाल-बाल बचा कांस्टेबल

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जवाबी फायरिंग में एक आरोपी घायल हो गया और उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही उसके एक साथी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोपियों की पहचान दीपक और एक नाबालिग के रूप में हुई है, जिनके पास से दो पिस्तौल, जिंदा कारतूस और एक स्कूटर बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि यह घटना वांछित भगोड़े अमन कुमार उर्फ अमन भैंसवाल के भारत लौटने के कुछ दिनों बाद घटी है, जो अमेरिका से इंटरपोल के माध्यम से भारत लौटा है।