ईरान में भारतीयों की जान को खतरा! विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी, कहा- जल्द से जल्द…

भारतीय विदेश मंत्रालय ने पहले भी ईरान यात्रा पर गाइडलाइन जारी करते हुए कहा था, "ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के व्यक्तियों को उचित सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही उन्हें विरोध प्रदर्शनों या रैलियों वाले क्षेत्रों से बचना चाहिए।" मंत्रालय ने प्रदर्शनों की जानकारी के लिए और किसी भी प्रकार के अपडेट के लिए चौकन्ना रहने की भी सलाह दी थी। मंत्रालय ने कहा था, "नागरिकों को समाचारों के साथ-साथ तेहरान स्थित भारतीय दूतावास की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल पर भी बारीकी से नजर रखनी चाहिए।"