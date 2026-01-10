मां क्यों बनी कातिल! पहले कलेजे के टुकड़े को सुलाया मौत की नींद, फिर खुद लगा लिया फंदा

मां-बेटे की डबल ट्रैजेडी: हैदराबाद में घरेलू झगड़े का दर्दनाक अंत (Photo-X)
Hyderabad Mother and Son Suicide: हैदराबाद में शुक्रवार को एक 27 वर्षीय महिला ने ऐसा कदम उठाया, जिसने सबके ह्रदय को दहला दिया है। घरेलू हिंसा से परेशान महिला ने अपने घर में कथित तौर पर 11 महीने के बेटे को जहर देकर मार डाला है। इतना ही नहीं, उसने खुद भी आत्महत्या कर ली है। अधिकारियों ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि मृतक महिला का अपने पति यशवंथ रेड्डी के साथ बहुत दिनों से विवाद चल रहा था, जिसके कारण उसको घरेलू हिंसा का भी सामना करना पड़ता था। अधिकारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की जांच के लिए मृतका के पति से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि मृतक महिला की चार साल पहले ही यशवंथ रेड्डी के साथ शादी हुई थी।
पुलिस अधिकारी के अनुसार, घरेलू झगड़ों से परेशान होकर महिला अपनी मां ललिता के घर चली गई थी। मृतक महिला सुष्मिता विवाद के बाद एक समारोह के लिए खरीदारी का बहाना बनाकर गई थी। अपनी मां के घर पर ही सुष्मिता ने अपने ही बेटे को जहर दे दिया था। सुष्मिता एक खाली कमरे में गई और 11 महीने के बेटे को जहर दे दिया। इसके बाद उसने खुद भी आत्महत्या कर ली।
इस घटना के कुछ देर बाद सुष्मिता की मां ललिता को इस घटना का पता चला। इसके बाद सुष्मिता की मां को गहरा सदमा लगा और उन्होंने भी कथित तौर पर आत्महत्या करने की कोशिश की। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल उनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है।
हैदराबाद में अपने ही बेटे को जहर देकर मारने कि दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यह घटना शुक्रवार को मीरपेट शहर के पास घटी, जहां एक 27 वर्षीय महिला ने अपने घर में कथित तौर पर 11 महीने के बेटे को जहर देकर मार डाला। इसके बाद महिला ने भी आत्महत्या कर ली।
अधिकारी ने बताया कि मृतक महिला सुष्मिता का अपने पति के साथ बहुत दिनों से विवाद चल रहा था। सुष्मिता के 11 महीने के बेटे अश्वंथ नंदन रेड्डी को अज्ञात विष दिया गया था, जिस वजह से उसकी भी मौत हो गई। पुलिस को इस मामले में सुष्मिता के पति यशवंत रेड्डी पर शक है। हालांकि, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
