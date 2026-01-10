मां क्यों बनी कातिल! पहले कलेजे के टुकड़े को सुलाया मौत की नींद, फिर खुद लगा लिया फंदा

Hyderabad Mother and Son Suicide: हैदराबाद में शुक्रवार को एक 27 वर्षीय महिला ने ऐसा कदम उठाया, जिसने सबके ह्रदय को दहला दिया है। घरेलू हिंसा से परेशान महिला ने अपने घर में कथित तौर पर 11 महीने के बेटे को जहर देकर मार डाला है। इतना ही नहीं, उसने खुद भी आत्महत्या कर ली है। अधिकारियों ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि मृतक महिला का अपने पति यशवंथ रेड्डी के साथ बहुत दिनों से विवाद चल रहा था, जिसके कारण उसको घरेलू हिंसा का भी सामना करना पड़ता था। अधिकारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की जांच के लिए मृतका के पति से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि मृतक महिला की चार साल पहले ही यशवंथ रेड्डी के साथ शादी हुई थी।