10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

मां क्यों बनी कातिल! पहले कलेजे के टुकड़े को सुलाया मौत की नींद, फिर खुद लगा लिया फंदा

Hyderabad Mother Kills Son: हैदराबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। वहां एक मां ने अपने ही बेटे को जहर देकर मार दिया है, जो मात्र 11 महीने का था।

2 min read
Google source verification

हैदराबाद

image

Kuldeep Sharma

Jan 10, 2026

Mother and son commit suicide

मां-बेटे की डबल ट्रैजेडी: हैदराबाद में घरेलू झगड़े का दर्दनाक अंत (Photo-X)

Hyderabad Mother and Son Suicide: हैदराबाद में शुक्रवार को एक 27 वर्षीय महिला ने ऐसा कदम उठाया, जिसने सबके ह्रदय को दहला दिया है। घरेलू हिंसा से परेशान महिला ने अपने घर में कथित तौर पर 11 महीने के बेटे को जहर देकर मार डाला है। इतना ही नहीं, उसने खुद भी आत्महत्या कर ली है। अधिकारियों ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि मृतक महिला का अपने पति यशवंथ रेड्डी के साथ बहुत दिनों से विवाद चल रहा था, जिसके कारण उसको घरेलू हिंसा का भी सामना करना पड़ता था। अधिकारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की जांच के लिए मृतका के पति से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि मृतक महिला की चार साल पहले ही यशवंथ रेड्डी के साथ शादी हुई थी।

खरीदारी के बहाने गई मां के घर

पुलिस अधिकारी के अनुसार, घरेलू झगड़ों से परेशान होकर महिला अपनी मां ललिता के घर चली गई थी। मृतक महिला सुष्मिता विवाद के बाद एक समारोह के लिए खरीदारी का बहाना बनाकर गई थी। अपनी मां के घर पर ही सुष्मिता ने अपने ही बेटे को जहर दे दिया था। सुष्मिता एक खाली कमरे में गई और 11 महीने के बेटे को जहर दे दिया। इसके बाद उसने खुद भी आत्महत्या कर ली।

इस घटना के कुछ देर बाद सुष्मिता की मां ललिता को इस घटना का पता चला। इसके बाद सुष्मिता की मां को गहरा सदमा लगा और उन्होंने भी कथित तौर पर आत्महत्या करने की कोशिश की। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल उनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है।

क्या है पूरा मामला?

हैदराबाद में अपने ही बेटे को जहर देकर मारने कि दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यह घटना शुक्रवार को मीरपेट शहर के पास घटी, जहां एक 27 वर्षीय महिला ने अपने घर में कथित तौर पर 11 महीने के बेटे को जहर देकर मार डाला। इसके बाद महिला ने भी आत्महत्या कर ली।

अधिकारी ने बताया कि मृतक महिला सुष्मिता का अपने पति के साथ बहुत दिनों से विवाद चल रहा था। सुष्मिता के 11 महीने के बेटे अश्वंथ नंदन रेड्डी को अज्ञात विष दिया गया था, जिस वजह से उसकी भी मौत हो गई। पुलिस को इस मामले में सुष्मिता के पति यशवंत रेड्डी पर शक है। हालांकि, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

ये भी पढ़ें

पहले पत्नी ने, तो अब पति ने की आत्महत्या; मां ने भी की मरने की कोशिश, क्या है वजह? पूरा परिवार बर्बाद हुआ!
राष्ट्रीय
Bengaluru Couple Suicide

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

10 Jan 2026 06:20 pm

Published on:

10 Jan 2026 06:19 pm

Hindi News / National News / मां क्यों बनी कातिल! पहले कलेजे के टुकड़े को सुलाया मौत की नींद, फिर खुद लगा लिया फंदा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.