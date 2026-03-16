नेतन्याहू की मौत की अफवाहों के बीच सामने आई कैफे की तस्वीरें, सच जानकर चौंक जाएंगे आप

Benjamin Netanyahu death rumours: इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की मौत को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार तमाम तरह की अफवाहें चल रही हैं। इजरायली पीएम कार्यालय ने भी इस तरह की खबरों को खारिज कर दिया है। इसी बीच सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वे कैफे में कॉफी पीते हुए नजर आ रहे हैं।