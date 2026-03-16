16 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

नेतन्याहू की मौत की अफवाहों के बीच सामने आई कैफे की तस्वीरें, सच जानकर चौंक जाएंगे आप

Benjamin Netanyahu: कैफे ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज प्रधानमंत्री और उनके कार्यालय का सताफ में स्वागत करके हमें बहुत खुशी हुई। अब आपको पता है कि किस बेकरी में आना है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Mar 16, 2026

Benjamin Netanyahu death rumours, Benjamin Netanyahu alive news, Netanyahu cafe photos Jerusalem,

सोशल मीडिया पर नेतन्याहू की मौत को लेकर चल रही खबरें (Photo-Instagram The_sataf)

Benjamin Netanyahu death rumours: इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की मौत को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार तमाम तरह की अफवाहें चल रही हैं। इजरायली पीएम कार्यालय ने भी इस तरह की खबरों को खारिज कर दिया है। इसी बीच सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वे कैफे में कॉफी पीते हुए नजर आ रहे हैं।

दरअसल, येरुशलम के कैफे द सताफ ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें इजरायली पीएम नेतन्याहू कॉफी का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर फैल रही अटकलों पर विराम लग गया।

पोस्ट में क्या लिखा है?

कैफे ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज प्रधानमंत्री और उनके कार्यालय का सताफ में स्वागत करके हमें बहुत खुशी हुई। अब आपको पता है कि किस बेकरी में आना है।

शांति की कामना

अपने पोस्ट में ईरान के साथ जारी युद्ध को लेकर कैफे ने शांति की कामना भी की। पोस्ट में कहा कि सबसे अहम बात यह है कि खूबसूरत और शांत दिन लौटें। हम यहां से रिजर्व सैनिक, IDF और सुरक्षा व बचाव बलों के सील और उनके परिवारों को प्यार भरा सलाम बताते हैं।

सोशल मीडिया पर मौत की अफवाह

दरअसल, हाल के दिनों में इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बाद सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैल गई थी कि नेतन्याहू की मौत हो गई है।

कुछ पोस्ट में दावा किया गया कि ईरान की जवाबी कार्रवाई में प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया गया। इसके बाद कई अपुष्ट पोस्ट वायरल हुए, जिनमें कहा गया कि नेतन्याहू या तो मारे गए हैं या गंभीर रूप से घायल हैं।

डीपफेक को लेकर भी उठ रहा सवाल

इसी बीच कैफे में नेतन्याहू के बातचीत करते हुए एक और वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। दरअसल, विवाद तब और बढ़ गया जब ग्रोक AI ने एक यूजर के सवाल के जवाब में दावा किया कि यह वीडियो 100% डीपफेक हो सकता है।

चैटबॉट के इस जवाब के वायरल होने के बाद वीडियो की असलियत को लेकर भ्रम और बढ़ गया। हालांकि अब तक किसी आधिकारिक स्रोत ने इस वीडियो को फर्जी नहीं बताया है।

ये भी पढ़ें

ट्रंप प्रशासन ने भारत-चीन समेत 16 देशों के खिलाफ शुरू की जांच, फिर फोड़ सकते हैं ‘टैरिफ बम’
विदेश
Donald Trump tariff probe, Section 301 trade investigation, US trade probe India China Bangladesh,

खबर शेयर करें:

Published on:

16 Mar 2026 01:47 pm

Hindi News / World / नेतन्याहू की मौत की अफवाहों के बीच सामने आई कैफे की तस्वीरें, सच जानकर चौंक जाएंगे आप

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ईरान युद्ध के बीच UAE में 19 भारतीयों को किया गिरफ्तार, वजह आई सामने

विदेश

ट्रंप को लगा बड़ा झटका, होर्मुज स्ट्रेट में मदद से दो मित्र देशों ने किया इनकार

Donald Trump
विदेश

ईरान ने फिर किया दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ड्रोन अटैक, आग लगने के बाद उड़ानें रद्द

Iran's drone attack near Dubai airport
विदेश

मोजतबा खामेनेई की बड़ी डिमांड, कहा – ‘अगर नहीं मानी बात तो…’

Mojtaba Khamenei
विदेश

अमेरिका-इज़रायल के सामने नहीं झुकेगा ईरान, जितना समय लगे…युद्ध लड़ने के लिए तैयार

Iran-US Israel War to continue?
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.