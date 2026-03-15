क्या नेतन्याहू की हो गई मौत? जानें अपने पीएम को लेकर क्या बोला इजरायल

Iran–Israel war: इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जारी है। इसी बीच सोशल मीडिया पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की मौत को लेकर खबरें चल रही हैं। इन खबरों के वायरल होने पर इजरायली पीएम कार्यालय की ओर से बयान जारी किया गया है। कार्यालय ने इन खबरों को खारिज कर दिया है और कहा कि यह पूरी तरह फेक न्यूज है और प्रधानमंत्री बिल्कुल ठीक हैं।