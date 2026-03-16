खामनेई को मारने के लिए अमेरिका ने उतारा था यह सुपरसोनिक हथियार, जानें कितना है घातक?

यह विमान करीब 75,000 पाउंड (लगभग 34,000 किलोग्राम) तक हथियार ले जा सकता है। इसकी रफ्तार Mach 1.2 तक पहुंच सकती है, जिससे यह तेजी से दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला कर सकता है। इसका खास स्विंग-विंग डिजाइन उड़ान के दौरान पंखों की पोजीशन बदलने देता है, जिससे तेज उड़ान और लंबी दूरी की यात्रा दोनों आसान हो जाती हैं। हवा में ही ईंधन भरने की सुविधा के कारण यह बहुत लंबी दूरी तक मिशन कर सकता है। B-2 Spirit के विपरीत, B-1B अब मुख्य रूप से सटीक पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल करता है। इससे पहले भी अमेरिका ने अफगानिस्तान, इराक और सीरिया जैसे युद्धों में इस बॉम्बर का इस्तेमाल किया है, जिसने दुश्मनों के परखच्चे उड़ा दिए थे।