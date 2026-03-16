ईरान से 500 भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी: एस जयशंकर ने बताया आर्मेनिया रूट का ‘मास्टरप्लान’

Middle East Crisis : मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव (Middle East Crisis) और युद्ध के हालात के बीच भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा बचाव अभियान (Rescue Operation) चलाया है। विदेश मंत्री (Foreign Minister) एस जयशंकर के नेतृत्व में 500 से अधिक भारतीय नागरिकों (Indian Citizens) को ईरान से सुरक्षित निकाल लिया गया है। इस मुश्किल समय में जब सीधे हवाई रास्ते बंद थे, तब आर्मेनिया के रास्ते (Armenia Route) का बड़ी चतुराई से इस्तेमाल किया गया। भारत की इस सटीक कूटनीतिक रणनीति (Strategy) की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। अपनी जान बचाकर सुरक्षित वापस लौटे लोगों के चेहरों पर राहत साफ देखी जा सकती है। सरकार का यह पूरा मिशन बिना किसी शोर-शराबे के बेहद शांति और सुरक्षित तरीके से (Safe Evacuation) पूरा किया गया।