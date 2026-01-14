14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सेंधवा

एमपी के बड़े उद्योगपतियों पर CBI ने कसा शिकंजा, कोलकाता से आई टीम ने कई ठिकानों पर छापा मारा

Kolkata CBI raids- CBI टीम ने सेंधवा में कुछ ठिकानों पर छापा मारा

2 min read
Google source verification

सेंधवा

image

deepak deewan

Jan 14, 2026

Kolkata CBI raids premises of big industrialists in MP

Kolkata CBI raids premises of big industrialists in MP

CBI- एमपी के कुछ बड़े उद्योगपति केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के निशाने पर हैं। उनके ठिकानों पर बुधवार को छापा मारा गया। कोलकाता से आई CBI टीम ने बड़वानी के सेंधवा में सुबह सुबह दबिश दी। नाबार्ड लोन घोटाले में यह कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि छापे में सीबीआई को फर्जीवाड़े के अहम दस्तावेज मिले हैं। मामले में निमाड़ एग्रो पार्क के संचालक अर्पित राजेंद्र कुमार तायल, निकुंज गिरधारीलाल तायल, अशोक बिहारीलाल तायल और अंकित गिरधारीलाल तायल आदि पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश के आरोपों पर एफआईआर हैं। इसी सिलसिले में CBI टीम ने सेंधवा में कुछ ठिकानों पर छापा मारा हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।

कोलकाता CBI ने 8 जनवरी को कुछ सरकारी कर्मचारियों सहित उद्योगपति तायल बंधुओं केस दर्ज किया था। नाबार्ड भोपाल से जुड़े करीब 13 करोड़ रुपए के लोन धोखाधड़ी मामले में दर्ज केस में टीम ने सेंधवा में छापा मारा। इससे पहले कई इलाकों में खासा पुलिस बल तैनात कर दिया गया था।

CBI की टीम ने जगन्नाथपुरी कॉलोनी स्थित तायल निवास सहित अन्य ठिकानों पर छापा मारा है। रामकटोरा इलाके में भी एक अन्य टीम ने दबिश दी।

सेंधवा के उद्योगपतियों पर धोखाधड़ी के गंभीर आरोप

कोलकाता सीबीबीआई की एफआईआर में सेंधवा के उद्योगपतियों पर धोखाधड़ी के गंभीर आरोप हैं। प्रारंभिक जांच के अनुसार वर्ष 2019 में आरोपियों ने नाबार्ड की फूड प्रोसेसिंग फंड योजना के तहत सेंधवा में प्रोजेक्ट के लिए करीब 13 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों से इस कर्ज राशि को अन्य कंपनियों और बैंक खातों में भेज दिया। सितंबर 2024 में ये लोन खाता एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट) घोषित कर दिया गया। इसके बाद नाबार्ड ने सीबीआई को जांच सौंपी।

सीबीआई के छापे के बाद बड़ा खुलासे होने की संभावना

बुधवार को उद्योगपतियों के ठिकानों पर सीबीआई के छापे के बाद बड़ा खुलासे होने की संभावना है। फिलहाल सीबीआई अधिकारी दस्तावेजों की जांच करने और साक्ष्य जुटाने में लगे हैं।

ये भी पढ़ें

एमपी के किसानों को सरकार ने बनाया मालामाल, खातों में डाले 6942 करोड़ रुपए
भोपाल
Government deposited ₹6942 crore in the accounts of MP farmers

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Jan 2026 05:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sendhwa / एमपी के बड़े उद्योगपतियों पर CBI ने कसा शिकंजा, कोलकाता से आई टीम ने कई ठिकानों पर छापा मारा

बड़ी खबरें

View All

सेंधवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

1400 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होगी सेंधवा सिंचाई परियोजना, 98 गांवों को पहुंचेगा बड़ा फायदा

mp news
सेंधवा

एमपी का नया जिला बनेगा 114 पंचायतों वाला यह विकासखंड! जुड़ेंगी दो विधानसभाएं

Demand to make Sendhwa block having 114 panchayats a district
सेंधवा

एमपी में 616 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी, चौड़ी सपाट सड़क से आसान हो जाएगा तीन राज्यों का सफर

Sendhwa Khetia section of NH 752G will be 2 lane
सेंधवा

Mp election 2023 : भाजपा- कांग्रेस के नेताओं के लिए सिर दर्द बनी ज्यादा वोटिंग, दोनों ही जीत का कर रही वादा !

2.jpg
सेंधवा

Sendhwa Assembly Election Result: सेंधवा विधान सभा सीट पर कांग्रेस के मोंटू सोलंकी जीते, बीजेपी के अंतर सिंह आर्य हारे

sendhwa_assembly_election_result_congress_won.jpg
सेंधवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.