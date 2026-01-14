एमपी के बड़े उद्योगपतियों पर CBI ने कसा शिकंजा, कोलकाता से आई टीम ने कई ठिकानों पर छापा मारा

CBI- एमपी के कुछ बड़े उद्योगपति केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के निशाने पर हैं। उनके ठिकानों पर बुधवार को छापा मारा गया। कोलकाता से आई CBI टीम ने बड़वानी के सेंधवा में सुबह सुबह दबिश दी। नाबार्ड लोन घोटाले में यह कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि छापे में सीबीआई को फर्जीवाड़े के अहम दस्तावेज मिले हैं। मामले में निमाड़ एग्रो पार्क के संचालक अर्पित राजेंद्र कुमार तायल, निकुंज गिरधारीलाल तायल, अशोक बिहारीलाल तायल और अंकित गिरधारीलाल तायल आदि पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश के आरोपों पर एफआईआर हैं। इसी सिलसिले में CBI टीम ने सेंधवा में कुछ ठिकानों पर छापा मारा हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।