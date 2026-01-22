कांग्रेस के दिग्गज नेता ने ‘हनुमान जी’ को बताया ‘आदिवासी’

उमंग सिंघार ने कहा कि जितने लोग उस सेना में राम के साथ थे, वह सब आदिवासी थे। राम को अगर जिताया है तो आदिवासी। हम हनुमान की पूजा करते हैं। गांव-गांव में हनुमान के मंदिर है। जो हमारे वंशज है। मैं तो कहता हूं कि वह भी वानर थे। वह भी आदिवासी थे। लेकिन जब ये हिंदू की बात करते भगवानों की बात करते हैं तो मोदी जी पतंग उड़ाते हैं। मतलब आदिवासियों को उड़ा रहे तो क्या आदिवासी तक कमजोर है जो उड़ जाएगा बोलो नहीं उड़ेगा आदिवासी के पास तीर भी है। कमान भी है और गुस्सा भी है ताकत भी है।