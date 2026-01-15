ईरानी हवाई क्षेत्र को बंद करने से ठीक पहले निकला इंडिगो का विमान, हालात अभी तनावपूर्ण

ईरानी एयरस्पेस बंद होने से ठीक पहले ईरान के ऊपर से गुजरती इंडिगो की फ्लाइट (Photo-X)
Iran Airspace Closed: ईरान ने युद्ध की संभावनाओं को देखते हुए अपने हवाई क्षेत्र को बंद रखने की अवधि बढ़ा दी है। ईरान में शासन द्वारा खामेनेई विरोधी प्रदर्शनों पर की जा रही हिंसक कार्रवाई के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच भारत का एक नागरिक विमान ने एयरस्पेश बंद होने से ठीक पहले ईरान को क्रॉस किया था।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इंडिगो की 'फ्लाइट 6E1808' बुधवार देर रात जॉर्जिया के त्बिलिसी से रवाना हुई थी, जो गुरुवार को लगभग 2.35 बजे ईरान के ऊपर से गुजरी थी। 'फ्लाइट राडार 24' के रियल-टाइम ट्रैकिंग डेटा के अनुसार, यह सुबह 7.03 बजे दिल्ली में लैंड हुई है।
ईरान ने गुरुवार से अचानक अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि इंडिगो का यह विमान हवा में उड़ने वाला आखिरी गैर-ईरानी वाणिज्यिक विमान था। ईरान ने इससे पहले जून में इजरायल के खिलाफ 12 दिनों तक चले युद्ध के दौरान और इजरायल-हमास युद्ध के दौरान अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था।
एयर इंडिया और अन्य विमानन कंपनियों ने कहा, "ईरान में बन रहे हालात, उसके एयरस्पेस के बंद होने और हमारे यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए, एयर इंडिया की जो फ्लाइट्स उस इलाके के ऊपर से गुजर रही थीं, वे अब दूसरे रास्ते का इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे देरी हो सकती है। एयर इंडिया की कुछ फ्लाइट्स जिन्हें अभी री-रूट करना संभव नहीं है, उन्हें कैंसिल किया जा रहा है।
इससे पहले भारत ने बुधवार को ईरान में रह रहे अपने सभी नागरिकों के लिए गाइडलाइन जारी की थी। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि सभी नागरिक ईरान को जल्द से जल्द उपलब्ध साधनों के साथ छोड़ दें। भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक इस्लामिक गणराज्य ईरान की यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है।
