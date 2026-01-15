ईरानी हवाई क्षेत्र को बंद करने से ठीक पहले निकला इंडिगो का विमान, हालात अभी तनावपूर्ण

एयर इंडिया और अन्य विमानन कंपनियों ने कहा, "ईरान में बन रहे हालात, उसके एयरस्पेस के बंद होने और हमारे यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए, एयर इंडिया की जो फ्लाइट्स उस इलाके के ऊपर से गुजर रही थीं, वे अब दूसरे रास्ते का इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे देरी हो सकती है। एयर इंडिया की कुछ फ्लाइट्स जिन्हें अभी री-रूट करना संभव नहीं है, उन्हें कैंसिल किया जा रहा है।