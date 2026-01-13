पुतिन के करीबी ने ट्रंप के भयंकर मजे लिए, कहा- ‘ग्रीनलैंड पर जल्द कब्जा करें अमेरिका, नहीं तो…’

हाल ही में रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष और पुतिन के बेहद करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड पर चेतावनी दी है। उपाध्यक्ष दिमित्री ने लिखा कि ट्रंप को ग्रीनलैंड पर कब्जा करना है, तो जल्दी कर लेना चाहिए। दिमित्री ने ट्रंप की चुटकी लेते हुए कहा कि ट्रंप ग्रीनलैंड के लिए बहुत उतारू हैं, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि वहां जल्द ही अप्रत्याशित जनमत संग्रह हो सकता है और वहां के लोग रूस में शामिल होने के लिए वोटिंग कर सकते हैं।