16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ट्रंप की धमकियों से टूटीं इस देश की नेता! लाइव टीवी पर छलके आंसू, कहा- हम अपनी पूरी…

Greenland Minister White House Meeting: ग्रीनलैंड की एक मंत्री ने व्हाइट हाउस में बैठक के बाद एक इंटरव्यू दिया। इस दौरान वह भावुक हो गई और रोने लगी। यह क्षण लाइव टीवी पर कैद हो गया। यह स्पष्ट रूप से ग्रीनलैंड पर अमेरिकी दबाव को उजागर करता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Kuldeep Sharma

Jan 16, 2026

Greenland Minister Cried live TV

ग्रीनलैंड की विदेश मंत्री विवियन मोट्जफेल्ड्ट एक लाइव टीवी इंटरव्यू के दौरान भावुक हो गई। (Photo-X)

Greenland Minister Cried live TV: हाल ही में संवेदनाओं से भरा एक वीडियो लाइव टीवी पर कैद हुआ है। अपने एक इंटरव्यू के दौरान ग्रीनलैंड की मंत्री भावुक होकर लाइव टीवी पर रोने लगी। बता दें कि डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लॉके रासमुसेन और ग्रीनलैंड की विदेश मंत्री विवियन मोट्जफेल्ड ने अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान बुधवार को व्हाइट हाउस में उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ बैठक की थी।

इस बैठक का उद्देश्य ग्रीनलैंड और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव को कम करने के संदर्भ में बातचीत करने का था। हालांकि बैठक के बाद भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की लगातार धमकियां और स्वायत्त राष्ट्र पर कब्जा करने की इच्छा अभी खत्म नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि बैठक सौहार्दपूर्ण समाधान तक नहीं पहुंची। यह बैठक ग्रीनलैंड को अमेरिकी क्षेत्र में बदलने की महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने में विफल रही है।

ग्रीनलैंड पर बोलते हुए भावुक हुई मंत्री

ग्रीनलैंड पर अमेरिकी धमकियों और बार-बार ग्रीनलैंड को अपना बनाने के अमेरिकी दावों के चलते ग्रीनलैंड की विदेश मंत्री विवियन मोट्जफेल्ड लाइव टीवी पर रोने लगी। अमेरिकी बैठक में जो हुआ वो मंत्री मोट्जफेल्ड के लिए असहनीय था। यही कारण है कि अपने इंटरव्यू के दौरान वह संवेदनाओं से भर गई और लाइव टीवी पर होने के बावजूद भावनात्मक रूप से रोने लगी।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, विदेश मंत्री विवियन मोट्जफेल्ड ने बताया, "हमारे पास विभाग में भले ही हमारी संख्या कम है, फिर भी हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं आमतौर पर ये शब्द कहना पसंद नहीं करती, लेकिन मैं कहूंगी: हम बहुत मजबूत हैं। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन, पिछले कुछ दिनों में… ओह, मैं बहुत भावुक हो रही हूं। मैं अभिभूत हूं।” इसके बाद वह भावुक हो कर रोने लगी।

अमेरिका अपने फैसले पर है अड़ीग

डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लॉके रासमुसेन ने अमेरिका में आयोजित हुई मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम अमेरिकी रुख को बदलने में कामयाब नहीं हुए। अमेरिका ग्रीनलैंड को हासिल करने के फैसले पर अड़ीग है। वह कुछ सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति ट्रंप ग्रीनलैंड पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। हालांकि हमने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ग्रीनलैंड को अमेरिका को सौंपना देश के हित में नहीं है।

एक कदम आगे बढ़ना चाहते है ट्रंप

दरअसल, राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान 2019 में ग्रीनलैंड को खरीदने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि, उन्हें बताया गया था कि यह बिक्री के लिए नहीं है। इसके बाद भी ट्रंप पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपतियों से एक कदम आगे बढ़कर डेनिश क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं।

हालांकि, अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड को हासिल करने के पीछे 'राष्ट्रीय सुरक्षा' का मुद्दा बताया जा रहा है, लेकिन जानकारों का मानना है कि अमेरिका की मुख्य रुचि ग्रीनलैंड के प्राकृतिक संसाधनों में है, जिनमें दुर्लभ पृथ्वी खनिज, यूरेनियम और लोहा शामिल हैं। साथ ही यह भी माना जाता है कि ग्रीनलैंड में तेल और गैस के समृद्ध भंडार भी हैं।

ये भी पढ़ें

इस्लामिक ताकत का पतन हुआ, तो ईरान में फैलेगी भीषण अराजकता! तख्तापलट से रूस ऐसा क्या खो देगा?
विदेश
Russia-Iran Alliance

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

16 Jan 2026 09:16 pm

Hindi News / World / ट्रंप की धमकियों से टूटीं इस देश की नेता! लाइव टीवी पर छलके आंसू, कहा- हम अपनी पूरी…

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

पासपोर्ट जब्त, टिकट के पैसे नहीं! ईरान में फंसे हैदराबाद के छात्रों की चीख, दर-दर भटक रहे परिजन

iran-crisis
विदेश

Iran Crisis: मौत के साये से वतन वापसी, आंखों में आंसू और जुबां पर खौफनाक मंजर की दास्तां

Iran crisis Indians evacuation
विदेश

Operation Sindhu: ईरान में युद्ध के हालात, भारत ने शुरू किया महा-रेस्क्यू; जानें दूसरे विमान का अपडेट!

Operation sindhu Iran
विदेश

US-Iran Tension: ट्रंप का 'शांति' वाला दावा और महायुद्ध की आहट, मिडिल ईस्ट में मची खलबली!

Donald Trump and Khamenei0
विदेश

मस्क के बच्चे की मां ने उनकी कंपनी के खिलाफ किया केस, यौन उत्पीड़न का लगाया आरोप

Elon Musk and Ashley St. Clair
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.