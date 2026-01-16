ट्रंप की धमकियों से टूटीं इस देश की नेता! लाइव टीवी पर छलके आंसू, कहा- हम अपनी पूरी…

डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लॉके रासमुसेन ने अमेरिका में आयोजित हुई मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम अमेरिकी रुख को बदलने में कामयाब नहीं हुए। अमेरिका ग्रीनलैंड को हासिल करने के फैसले पर अड़ीग है। वह कुछ सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति ट्रंप ग्रीनलैंड पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। हालांकि हमने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ग्रीनलैंड को अमेरिका को सौंपना देश के हित में नहीं है।