इस्लामिक ताकत का पतन हुआ, तो ईरान में फैलेगी भीषण अराजकता! तख्तापलट से रूस ऐसा क्या खो देगा?

ईरान में तख्तापलट करने की कोशिश से बहुत ही भयावह हालात पैदा हो सकते हैं। ईरान में इस्लामिक गार्ड इसको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे हालत और भी खराब हो सकते हैं। इस मामले पर जानकारी देते हुए एक पूर्व CIA अधिकारी ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि ईरान में इस्लामिक शासन का पतन सुखद होगा। अल्पकाल में, मैं देश में कुछ विभाजन की कल्पना कर सकता हूं क्योंकि जातीय अल्पसंख्यक समूह और कुछ प्रांत तेहरान से स्व-शासन की मांग करेंगे। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) शासन को बचाने के लिए जोरदार लड़ाई लड़ेगा, इसलिए मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर हिंसा की प्रबल संभावना होगी।"