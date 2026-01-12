अमेरिका में इलाज बना डरावना सपना, गर्भवती महिला को थमाया गया 2 लाख डॉलर का बिल

इस्सी के इलाज के बाद अस्पताल ने एक बड़ा बिल बना कर कपल को दे दिया। इसके बाद दोनों आश्चर्यचकित हो गए और बिल पर विश्वास ही नहीं हुआ कि अस्पताल की फीस इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। अस्पताल ने उन्हें 200,000 डॉलर का भारी भरकम बिल दिया था। इसके बाद कपल ने बिल का भुगतान करने के लिए अपने यात्रा बीमा का सहारा लेने की कोशिश की थी, लेकिन बीमा कंपनी ने भुगतान करने से मना कर दिया था।