कैमरे के सामने पत्नी से मिलने गए शख्स को गोलियों से भून डाला, गिड़गिड़ाते हुए वीडियो संदेश ने मचाया बवाल

पत्नी के गांव में रह रहा मैतेई युवक बना हिंसा का शिकार (Photo-X)
Manipur Shooting: मणिपुर में शांति की उम्मीदों के बीच एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कुकी बहुल चुराचंदपुर जिले के एक गांव में मैतेई समुदाय के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
युवक पिछले एक महीने से अपनी पत्नी के साथ उसी गांव में रह रहा था, जो कुकी समुदाय की थी। आरोपियों ने हत्या का वीडियो बनाकर उसे वायरल किया, जिसमें पीड़ित हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगता दिखाई दे रहा है।
इस घटना ने राज्य में फिर से डर, गुस्सा और राजनीतिक अस्थिरता की आशंका बढ़ा दी है और सुरक्षा की गारंटी पर कड़े सवाल खड़े किए है।
