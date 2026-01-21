16 साल की नाबालिग का निकाह मस्जिद में! इमाम दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई सजा मगर अभी नहीं जाना होगा जेल

Imam Ashraf Usmani: ब्रिटेन की अदालत ने नॉर्थम्प्टन के एक इमाम अशरफ उस्मानी को 16 वर्षीय लड़की का इस्लामी निकाह कराने के लिए दोषी ठहराया। इस पर उन्हें 15 हफ्ते की जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन यह सजा 12 महीने के लिए निलंबित कर दी गई। अदालत ने माना कि इसमें कोई हिंसा या जबरदस्ती नहीं हुई और लड़की अपनी मर्जी से इमाम के पास गई थी। उस्मानी ने कहा कि उन्हें 2022 में बदला गया नया कानून नहीं पता था, जिसमें इंग्लैंड और वेल्स में शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल कर दी गई थी।