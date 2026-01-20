ओवैसी ने बता दिया अपना राजनीतिक मकसद, BJP के साथ मैच-फिक्सिंग पर बोले- राजनीतिक संतुलन…

Owaisi on Muslim Rights: AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर अपने बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। बीजेपी की ‘बी-टीम’ और ‘मैच-फिक्सिंग’ जैसे आरोपों पर उन्होंने साफ शब्दों में पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा कि उनके खिलाफ लग रहे आरोप इस बात का सबूत हैं कि वे राजनीति में सफल हो रहे हैं। उन्होंने विरोधियों को चेताते हुए, दो टूक कहा कि वे चुनाव लड़ते रहेंगे और मुस्लिम समुदाय को हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए राजनीतिक संतुलन बिगाड़ने से जरा भी नहीं झिझकेंगे।