‘मैगी’ के भरोसे जैश आतंकी! मिनी किले में कर रहे थे लंबी तैयारी, हजारों फीट ऊंचाई पर ग्रेनेड से हमला

रविवार को जब सुरक्षाबलों ने बंकर को घेरा, तो आतंकियों ने ग्रेनेड फेंके। इस हमले में सात जवान घायल हो गए, जबकि हवलदार गजेंद्र सिंह ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अंधेरे का फायदा उठाकर जैश के पाकिस्तानी कमांडर सैफुल्लाह और उसका साथी आदिल भाग निकले। इसके बाद सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया है। जांच एजेंसियों को शक है कि बिना स्थानीय मदद के इतनी ऊंचाई पर राशन और सामान पहुंचाना संभव नहीं था। अब तक चार संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है।