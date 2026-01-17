क्या मुंबई मेयर की कुर्सी पर ढाई-ढाई साल वाला फार्मूला होगा लागू? शिंदे के प्रवक्ता के बयान से मची खलबली

बृहन्मुंबई महानगरपालिका चुनाव में भारी जीत के बाद दावा किया जा रहा है कि अब शिंदे कोई बड़ी मांग कर सकते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि एकनाथ शिंदे अभी नरम रुख अपना रहे हैं। यह नरम रुख एक बड़े पॉवर प्ले की रणनीति हो सकती है। विश्लेषकों का कहना है कि शिंदे जानते हैं कि पार्टी की साख के लिए विधानसभा चुनाव 2029 से पहले BMC पर पकड़ बनाना जरूरी है। अगर BJP को आसानी से मेयर पद दे दिया जाता है, तो शिवसेना के कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जा सकता है। इसलिए दावा किया जा रहा है कि पर्दे के पीछे डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और महत्वपूर्ण वार्डों को लेकर कड़ी सौदेबाजी की जा सकती है।