Viral Video: फ्लाइट में एक यात्री ने कर दिया खास एनाउंसमेंट, चौंक गए सभी मुसाफ़िर, नेटिजन्स ने कही ये बात

Flight : क्या आपने कभी फ्लाइट (Flight) में सफर किया है और किसी छोटे बच्चे (Toddler) के रोने से परेशान हुए हैं? हाल ही में दिल्ली (Delhi) के एक पिता ने कुछ ऐसा किया, जिसने इंटरनेट (Internet) पर सबका ध्यान खींच लिया है। पांच घंटे की लंबी हवाई यात्रा (Air Travel) शुरू होने से पहले ही इस पिता ने अपनी सीट पर खड़े होकर एक खास घोषणा (Announcement) की। उन्होंने साथी यात्रियों (Passengers) से अपनी छोटी बच्ची के लिए पहले ही माफी मांग ली। पिता का कहना था कि बच्ची सफर के दौरान चिड़चिड़ी (Cranky) हो सकती है, इसलिए वे सभी से थोड़ा संयम बरतने की अपील (Appeal) कर रहे हैं। इस अनोखे और प्यारे व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल (Viral) हो रहा है।