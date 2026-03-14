बिहार: नवादा में घायल युवक के सिर पर स्टेपलर से इलाज, डॉक्टर के खिलाफ जांच शुरू

बिहार में एक झोलाछाप डॉक्टर के इलाज का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कथित डॉक्टर घायल युवक के सिर पर टांके लगाने के बजाय स्टेपलर की पिन लगा दिया है। वीडियो सामने आने के बाद नवादा पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना के बाद से आरोपी डॉक्टर अपने घर पर नहीं है।इस घटना के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स भी तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अधिकांश लोग झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।