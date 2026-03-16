Good News: कच्चे तेल से लदा ‘जग लाडकी’ जहाज युद्ध से बचकर आ रहा है भारत, होर्मुज स्ट्रेट को किया पार

ईरान-अमेरिका इज़रायल युद्ध (Iran-US Israel War) की वजह से दुनियाभर में गैस और तेल का संकट पैदा हो गया है। भारत (India) में भी एलपीजी का संकट (LPG Crisis) पैदा हो गया है, लेकिन फिलहाल कच्चे तेल (Crude Oil) की आपूर्ति से जुड़ी कोई समस्या सामने नहीं आई है। इसी बीच एक अच्छी खबर आई है। कच्चे तेल से लदा 'जग लाडकी' (Jag Laadki ) जहाज भारत आ रहा है। यह जहाज यूएई (UAE) से भारत आ रहा है।