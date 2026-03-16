संसद में कांग्रेस के हंगामे से पूर्व PM देवगौड़ा आहत, सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कही बड़ी बात

एच.डी. देवगौड़ा ने सोनिया गांधी को लिखे पत्र में संसदीय अव्यवस्था पर चिंता जताई है। देवगौड़ा ने लिखा कि वह संसद में विपक्षी दलों द्वारा पैदा की गई अव्यवस्था और अराजकता से बेहद परेशान हैं। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि वे विरोध के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन विरोध का तरीका ऐसा होना चाहिए जो पिछले 75 वर्षों में मिलकर बनाई गई व्यवस्था को नष्ट न करे। उन्होंने लिखा कि विपक्ष चाहे जितना विरोध करे, लेकिन उसे इस तरह से विरोध करना चाहिए, जिससे 75 वर्षों में हमने जो कुछ बनाया है, वह नष्ट न हो जाए। देवगौड़ा ने लिखा कि मैंने अपने करियर की शुरुआत लोकतांत्रिक संस्थानों के जमीनी स्तर से की थी और अपने जीवन के कुल 65 वर्ष विधायक और सांसद के रूप में बिताए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने अपने समय का लगभग 90 प्रतिशत विपक्ष की बेंचों पर बिताया है।