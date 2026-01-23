23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

बम ही नहीं परमाणु परीक्षण भी है खतरनाक: शोध में कहा, ‘गर्भ में पल रहे बच्चे और महिलाएं…’

Effects of Nuclear Weapons: 1945 से 2017 के बीच हुए परमाणु परीक्षणों ने पूरी दुनिया को दूषित किया है। एक नई शोध रिपोर्ट के मुताबिक, इन विस्फोटों से लाखों लोगों की असमय मौत हुई और असर आज भी जारी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Kuldeep Sharma

Jan 23, 2026

Hinamoeura Morgant Cross

परमाणु रेडिएशन से सबसे ज्यादा प्रभावित महिलाएं और बच्चे। (Photo-X)

NPA Report on Nuclear Test: परमाणु हथियारों के परीक्षण पर एक रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। ये परीक्षण केवल परमाणु परीक्षण ही नहीं थे। इनका मानव जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ा है।

नार्वेजियन पीपुल्स एड (NPA) संस्था ने परमाणु परीक्षण पर एक विस्तृत शोध रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक, 1945 से 2017 के बीच दुनिया भर में हुए 2,400 से ज्यादा परमाणु विस्फोट सिर्फ सैन्य अभ्यास नहीं थे, बल्कि ऐसे बम थे जिनका असर हर इंसान के शरीर तक पहुंचा है।

वैज्ञानिकों का दावा है कि आज धरती पर जिंदा हर व्यक्ति की हड्डियों में उन वायुमंडलीय परीक्षणों से निकले रेडियोधर्मी तत्व मौजूद हैं।

आज कोई भी इंसान अछूता नहीं

NPA की 304 पन्नों की रिपोर्ट के अनुसार, परमाणु परीक्षणों ने सीमाएं नहीं मानीं। हवा के जरिए फैला रेडिएशन महाद्वीपों को पार करता रहा और धीरे-धीरे पूरी मानव आबादी को प्रभावित करता गया।

रिपोर्ट की सह-लेखिका प्रोफेसर मैग्डालेना स्टॉकोव्स्की के अनुसार, इन परीक्षणों का असर इतना गहरा है कि आज कोई भी इंसान इससे अछूता नहीं है। अनुमान है कि अब तक कैंसर और दूसरी गंभीर बीमारियों से कम से कम 40 लाख लोगों की समय से पहले मौत हो चुकी है।

अकेले 1980 तक हुए वायुमंडलीय परीक्षणों से 20 लाख अतिरिक्त कैंसर मौतों और उतनी ही दिल के दौरे व स्ट्रोक से मौतों की आशंका जताई गई है।

जब परमाणु परीक्षण हुआ था घर के पास

फ्रेंच पोलिनेशिया की सांसद हिनामोएुरा मॉर्गेंट-क्रॉस की कहानी रिपोर्ट में किए दावों को उदाहरण के साथ पेश करती है। साल 1996 में फ्रांस ने ताहिती स्थित हिनामोएुरा के घर के पास अपना आखिरी परमाणु परीक्षण किया। उस वक्त हिनामोएुरा सिर्फ 7 साल की थीं। 24 की उम्र में उन्हें ल्यूकेमिया (ब्लड कैंसर) हो गया।

उनकी दादी और चाची पहले से ही थायराइड कैंसर से जूझ रही थीं। हिनामोएुरा कहती हैं, “वे सिर्फ टेस्ट नहीं थे, असली बम थे।” आज वे परमाणु परीक्षणों से लंबे समय तक पड़ने वाले स्वास्थ्य और सामाजिक असर के खिलाफ खुलकर आवाज उठा रही हैं।

सबसे ज्यादा खतरे में महिलाएं और बच्चे

वैज्ञानिकों का कहना है कि रेडिएशन का कोई भी स्तर पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा सकता। खासकर गर्भ में पल रहे भ्रूण और छोटे बच्चे इसके प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं।

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि लड़कों और पुरुषों की तुलना में लड़कियां और महिलाएं रेडिएशन से होने वाले नुकसान के प्रति करीब 52 फीसदी ज्यादा संवेदनशील होती हैं। यही वजह है कि विशेषज्ञ परमाणु हथियारों पर पूरी तरह रोक की मांग कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, हिनामोएुरा मॉर्गेंट-क्रॉस ने परमाणु हथियारों के विरोध में फ्रेंच पोलिनेशिया की विधानसभा में परमाणु हथियार प्रतिबंध संधि का समर्थन किया और इस लड़ाई को राजनीतिक मंच तक पहुंचाया है।

ये भी पढ़ें

वेनेजुएला के बाद अब यह सहयोगी देश निशाने पर! ट्रंप की अगली चाल से कैरेबियन में बढ़ी हलचल
विदेश
trump action plan on cuba

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Jan 2026 06:06 pm

Hindi News / World / बम ही नहीं परमाणु परीक्षण भी है खतरनाक: शोध में कहा, ‘गर्भ में पल रहे बच्चे और महिलाएं…’

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

पत्नी जीना चाहती थी, पति मांग रहा था मौत! ‘इच्छा मृत्यु’ के इस खौफनाक मामले ने दुनिया को हिलाया

euthanasia
विदेश

भारत के खिलाफ बांग्लादेश ने फिर उगला जहर, हिंदुओं की हत्या पर तौहीद हुसैन ने कहा…

Touhid Hossain
विदेश

अरबों का फ्रॉड करने वाली क्रिप्टो क्वीन के बारे में आई बड़ी खबर, 2017 से है गायब

FBI most wanted crypto queen
कारोबार

पीएम मोदी से मिलने भारत आएंगे ब्राज़ील के राष्ट्रपति, ट्रंप की बढ़ सकती है चिंता

Indian PM Narendra Modi with Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva
विदेश

गाज़ा में सेना तैनात करने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका से मांगा समय, सामने है बड़ी परेशानी

Asim Munir and Shebaz Sharif with Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.