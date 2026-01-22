वेनेजुएला के बाद अब यह सहयोगी देश निशाने पर! ट्रंप की अगली चाल से कैरेबियन में बढ़ी हलचल

हालांकि, क्यूबा ने इन धमकियों को खारिज किया है। क्यूबा के उप विदेश मंत्री ने अमेरिकी बयानों को “गलत आकलन” बताया है। वहीं, अमेरिका ने हाल ही में तूफान से प्रभावित क्यूबा के लिए 30 लाख डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है, लेकिन क्यूबा का आरोप है कि अमेरिका मानवीय मदद को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और ऐसे हथकंडे आजमा रहा है।