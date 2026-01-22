22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

वेनेजुएला के बाद अब यह सहयोगी देश निशाने पर! ट्रंप की अगली चाल से कैरेबियन में बढ़ी हलचल

Trump Caribbean Strategy: वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन के बाद ट्रंप प्रशासन का अगला लक्ष्य अब क्यूबा को माना जा रहा है। क्यूबा, वेनेजुएला का सहयोगी देश है, जिसकी सरकार आर्थिक संकट, तेल की कमी और अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच मुश्किल में है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Kuldeep Sharma

Jan 22, 2026

trump action plan on cuba

ट्रंप की अगली चाल से कैरेबियन में बढ़ी हलचल (Photo-X)

Trump Administration on Cuba: वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में हैं। अब चर्चा है कि उनका अगला निशाना क्यूबा हो सकता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन क्यूबा में सत्ता परिवर्तन की संभावनाएं तलाश रहा है।

क्यूबा पहले से ही गंभीर आर्थिक संकट, तेल की कमी और बिजली कटौती से जूझ रहा है। ऐसे में अमेरिका का बढ़ता दबाव और प्रतिबंध वहां की कम्युनिस्ट सरकार के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकता है और वेनेजुएला जैसा उदाहरण पेश किया जा सकता है।

क्यूबा क्यों है ट्रंप के लिए जरूरी?

वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप प्रशासन क्यूबा सरकार के भीतर ऐसे लोगों की तलाश कर रहा है जो अमेरिका के साथ समझौता करने को तैयार हों। अमेरिका का मानना है कि राष्ट्रपति मिगेल डियाज कानेल की पकड़ अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही।

वेनेजुएला से मिलने वाला सस्ता तेल बंद होने की कगार पर है, जिससे क्यूबा की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। इसके चलते अमेरिका की रणनीति है कि आर्थिक दबाव बढ़ाकर क्यूबा को झुकने पर मजबूर किया जाए।

क्यूबा पर गहराता संकट

अमेरिकी खुफिया सूत्र के अनुसार, क्यूबा में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और आर्थिक संकट पैदा हो रहा है। देश में खाने-पीने की चीजें, दवाएं और ईंधन की भारी कमी है। क्यूबा में बार-बार बिजली कटौती होती है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं।

इस बीच आशंका जताई जा रही है कि कुछ ही हफ्तों में क्यूबा के पास जमा ईंधन पूरी तरह खत्म हो सकता है। साथ ही, अमेरिका वेनेजुएला से क्यूबा को होने वाली तेल आपूर्ति रोकने की कोशिश में लगा हुआ है। क्यूबा के विदेशी चिकित्सा मिशनों को भी निशाना बनाया जा रहा है, जो देश के लिए विदेशी मुद्रा का बड़ा साधन हैं।

'मानवीय मदद को राजनीतिक हथियार' -क्यूबा

ट्रंप प्रशासन वेनेजुएला में हुई कार्रवाई को क्यूबा में दोहराना चाहता है। मियामी और वॉशिंगटन में क्यूबाई निर्वासितों से बातचीत की जा रही है और अमेरिका सरकार के भीतर संभावित सहयोगियों की पहचान की जा रही है।

हालांकि, क्यूबा ने इन धमकियों को खारिज किया है। क्यूबा के उप विदेश मंत्री ने अमेरिकी बयानों को “गलत आकलन” बताया है। वहीं, अमेरिका ने हाल ही में तूफान से प्रभावित क्यूबा के लिए 30 लाख डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है, लेकिन क्यूबा का आरोप है कि अमेरिका मानवीय मदद को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और ऐसे हथकंडे आजमा रहा है।

ये भी पढ़ें

‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ के बेहद करीब भारत-EU! टैरिफ को चुनौती, 2 अरब लोगों का बनेगा साझा बाजार
विदेश
Ursula von der Leyen

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

22 Jan 2026 09:17 pm

Hindi News / World / वेनेजुएला के बाद अब यह सहयोगी देश निशाने पर! ट्रंप की अगली चाल से कैरेबियन में बढ़ी हलचल

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

IAF Power: राफेल और तेजस का दिखेगा दम, गणतंत्र दिवस पर 29 विमानों का महा-फ्लाईपास्ट

Republic Day Flypast 2026 Sindoor Fighter Formation
राष्ट्रीय

Trump Plan: दावोस में 'बोर्ड ऑफ पीस' और ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत, क्या सीजफायर का काउंटडाउन शुरू हो गया है?

Trump-Zelenskyy Davos
विदेश

दावोस में ट्रंप-शहबाज की 'कानाफूसी': क्या पाकिस्तान ने ट्रंप के कान में भारत के खिलाफ कोई नया दांव चला है ?

Trump-Sharif-Secret
विदेश

दावोस में निकोलस मादुरो को लेकर ये क्या बोल गए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, कहा- वेनेजुएला के लोग…

international conflicts resolution,Trump Board of Peace,Nobel Peace Prize,Davos 2026,Saudi Arabia Qatar Egypt participation,
विदेश

Board of Peace: दावोस में ट्रंप का बड़ा धमाका, गाजा शांति चार्टर पर हस्ताक्षर के बाद क्या बढ़ेंगी भारत की मुश्किलें?

Trump peace board launch
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.