वेनेजुएला के बाद अब यह सहयोगी देश निशाने पर! ट्रंप की अगली चाल से कैरेबियन में बढ़ी हलचल

ट्रंप की अगली चाल से कैरेबियन में बढ़ी हलचल (Photo-X)
Trump Administration on Cuba: वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में हैं। अब चर्चा है कि उनका अगला निशाना क्यूबा हो सकता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन क्यूबा में सत्ता परिवर्तन की संभावनाएं तलाश रहा है।
क्यूबा पहले से ही गंभीर आर्थिक संकट, तेल की कमी और बिजली कटौती से जूझ रहा है। ऐसे में अमेरिका का बढ़ता दबाव और प्रतिबंध वहां की कम्युनिस्ट सरकार के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकता है और वेनेजुएला जैसा उदाहरण पेश किया जा सकता है।
वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप प्रशासन क्यूबा सरकार के भीतर ऐसे लोगों की तलाश कर रहा है जो अमेरिका के साथ समझौता करने को तैयार हों। अमेरिका का मानना है कि राष्ट्रपति मिगेल डियाज कानेल की पकड़ अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही।
वेनेजुएला से मिलने वाला सस्ता तेल बंद होने की कगार पर है, जिससे क्यूबा की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। इसके चलते अमेरिका की रणनीति है कि आर्थिक दबाव बढ़ाकर क्यूबा को झुकने पर मजबूर किया जाए।
अमेरिकी खुफिया सूत्र के अनुसार, क्यूबा में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और आर्थिक संकट पैदा हो रहा है। देश में खाने-पीने की चीजें, दवाएं और ईंधन की भारी कमी है। क्यूबा में बार-बार बिजली कटौती होती है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं।
इस बीच आशंका जताई जा रही है कि कुछ ही हफ्तों में क्यूबा के पास जमा ईंधन पूरी तरह खत्म हो सकता है। साथ ही, अमेरिका वेनेजुएला से क्यूबा को होने वाली तेल आपूर्ति रोकने की कोशिश में लगा हुआ है। क्यूबा के विदेशी चिकित्सा मिशनों को भी निशाना बनाया जा रहा है, जो देश के लिए विदेशी मुद्रा का बड़ा साधन हैं।
ट्रंप प्रशासन वेनेजुएला में हुई कार्रवाई को क्यूबा में दोहराना चाहता है। मियामी और वॉशिंगटन में क्यूबाई निर्वासितों से बातचीत की जा रही है और अमेरिका सरकार के भीतर संभावित सहयोगियों की पहचान की जा रही है।
हालांकि, क्यूबा ने इन धमकियों को खारिज किया है। क्यूबा के उप विदेश मंत्री ने अमेरिकी बयानों को “गलत आकलन” बताया है। वहीं, अमेरिका ने हाल ही में तूफान से प्रभावित क्यूबा के लिए 30 लाख डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है, लेकिन क्यूबा का आरोप है कि अमेरिका मानवीय मदद को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और ऐसे हथकंडे आजमा रहा है।
