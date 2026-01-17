Escape Video: वेनेजुएला से जान बचाकर कैसे भागी थीं मचाडो? नोबेल विजेता ने खोले रोंगटे खड़े कर देने वाले राज

हालांकि मचाडो के कामों के लिए नोबेल पुरस्कार कमेटी ने उनके नाम की घोषणा की, तो उनके लिए वेनेजुएला से बाहर निकलना आसान नहीं था। यह सफर बहुत ही खतरनाक और जोखिम भरा होने वाला था। मचाडो ने देश छोड़ने के लिए अपना भेष बदला और पहचान छुपाई। उन्होंने सरकारी एजेंटों से बचने के लिए विग और अन्य सामग्री का इस्तेमाल किया। इस दौरान उन्होंने अपने साथियों के साथ लगभग 10 सैन्य चेकपॉइंट्स को पार किया और सभी बाधाओं को पार करते हुए समुद्र तट तक पहुंचीं। इसके बाद उन्होंने एक स्थानीय मछली पकड़ने वाली नाव में बैठकर कैरेबियन सागर पार किया। सफर की कठिनाईयों के बाद, मचाडो वेनेजुएला के पास स्थित कुराकाओ द्वीप तक पहुंचीं और वहां से प्लेन की मदद से नार्वे के लिए रवाना हुई।