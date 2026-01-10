मचाडो की ट्रंप से बड़ी मुलाकात! वेनेजुएला की नेता की पेशकश के बाद नोबेल कमेटी ने लगाई तगड़ी फटकार

वेनेजुएला की नेता की पेशकश के बाद नोबेल कमेटी ने लगाई तगड़ी फटकार (Photo-X)
Trump and Machado Meeting: वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को नॉर्वे की नोबेल समिति की कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा है। हाल ही में नोबेल कमेटी ने मारिया मचाडो के उन दावों को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि वह अपना नोबेल पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देना चाहती हैं। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने विश्व में शांति लाने के लिए अथक प्रयास किए हैं, इसलिए ट्रंप शांति पुरस्कार के हकदार हैं।
मचाडो के इन दावों के बाद नोबेल कमेटी ने स्पष्ट किया है कि शांति पुरस्कार को "साझा या हस्तांतरित" नहीं किया जा सकता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रम्प कई मौकों पर खुद को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए एक योग्य उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत कर चुके हैं और उन्होंने 8 युद्धों को समाप्त करने का श्रेय भी खुद को दिया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया मचाडो से मुलाकात की जानकारी देते हुए कहा कि मचाडो अगले सप्ताह अमेरिका दौरे पर आने वाली है। इस दौरान मचाडो के नोबेल पुरस्कार देने के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। साथ ही ट्रंप ने कहा कि मचाडो का अमेरिका आना बहुत अच्छी बात है। उन्होंने दावा किया कि मचाडो हमारे देश अमेरिका को और खासतौर पर मुझे शुभकामनाएं देने के लिए आ रही है।
मचाडो के दावों के बाद नोबेल कमेटी ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। कमेटी ने कहा कि नोबेल पुरस्कार विश्व में कुछ चुनिंदा लोगों को ही दिया जाता है, उन लोगों को जिन्होंने अपने कामों से विश्व में शांति लाने के प्रयास किए हैं और विभिन्न क्षेत्रों में एक बड़ा योगदान दिया है। कमेटी ने नोबेल विजेता द्वारा अपना पुरस्कार किसी अन्य व्यक्ति को देने पर कहा कि नोबेल पुरस्कार विश्व में प्राप्त होने वाला एक बड़ा सम्मान है। इसको न तो रद्द किया जा सकता है और न ही किसी के साथ साझा किया जा सकता है। साथ ही यह पुरस्कार केवल विजेता का ही होता है; किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। अगर एक बार घोषणा हो गई, तो यह निर्णय हमेशा के लिए मान्य रहता है।
बता दें कि मचाडो का अमेरिकी दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया है। ट्रंप द्वारा वेनेजुएला के विशाल तेल भंडारों पर दावा किया जा रहा है और अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव चरम पर है।
