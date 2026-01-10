मचाडो की ट्रंप से बड़ी मुलाकात! वेनेजुएला की नेता की पेशकश के बाद नोबेल कमेटी ने लगाई तगड़ी फटकार

मचाडो के दावों के बाद नोबेल कमेटी ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। कमेटी ने कहा कि नोबेल पुरस्कार विश्व में कुछ चुनिंदा लोगों को ही दिया जाता है, उन लोगों को जिन्होंने अपने कामों से विश्व में शांति लाने के प्रयास किए हैं और विभिन्न क्षेत्रों में एक बड़ा योगदान दिया है। कमेटी ने नोबेल विजेता द्वारा अपना पुरस्कार किसी अन्य व्यक्ति को देने पर कहा कि नोबेल पुरस्कार विश्व में प्राप्त होने वाला एक बड़ा सम्मान है। इसको न तो रद्द किया जा सकता है और न ही किसी के साथ साझा किया जा सकता है। साथ ही यह पुरस्कार केवल विजेता का ही होता है; किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। अगर एक बार घोषणा हो गई, तो यह निर्णय हमेशा के लिए मान्य रहता है।