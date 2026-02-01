PM मोदी और नेतन्याहू की वो ‘झप्पी’! इजरायल से आई तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका, जानें क्या है खास

सारा ने सैफ्रन (केसरिया/नारंगी) रंग का फॉर्मल सूट पहना था। ठीक उसी समय नेतन्याहू ने मोदी के जैकेट की जेब में रखे सैफ्रन पॉकेट स्क्वेयर की ओर इशारा करते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, "Look at the colour… Do you see what she wore? It matches your pocket square!" मोदी ने मुस्कुराते हुए तुरंत जवाब दिया, "Yes, that's saffron!" और तीनों ठहाके लगाकर हंस पड़े। यह हल्का-फुल्का पल पूरी तरह से दोस्ताना रिश्ते को दर्शाता है, जहां कूटनीति के बीच फैशन का मजाकिया कनेक्शन सामने आया।