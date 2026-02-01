PM मोदी और नेतन्याहू की वो ‘झप्पी’! इजरायल से आई तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका, जानें क्या है खास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर इजरायल पहुंचते ही एक दिल छू लेने वाला और हल्का-फुल्का पल देखने को मिला, जिसने पीएम मोदी को जोर-जोर से हंसने पर मजबूर कर दिया। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पत्नी सारा नेतन्याहू के साथ व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत किया। यह मोदी की 9 साल बाद दूसरी इजरायल यात्रा है—पहली जुलाई 2017 में हुई थी।
विमान से उतरते ही नेतन्याहू ने बाहें फैलाकर 'अपने मित्र' मोदी का गर्मजोशी से गले लगाया। दोनों ने हाथ मिलाया और नेतन्याहू ने अंग्रेजी में कहा, "You are a great leader… wonderful leader… no greater friend." उन्होंने मोदी की जमकर तारीफ की और कहा, "Good to see you." इसके बाद सारा नेतन्याहू से परिचय कराया गया।
सारा ने सैफ्रन (केसरिया/नारंगी) रंग का फॉर्मल सूट पहना था। ठीक उसी समय नेतन्याहू ने मोदी के जैकेट की जेब में रखे सैफ्रन पॉकेट स्क्वेयर की ओर इशारा करते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, "Look at the colour… Do you see what she wore? It matches your pocket square!" मोदी ने मुस्कुराते हुए तुरंत जवाब दिया, "Yes, that's saffron!" और तीनों ठहाके लगाकर हंस पड़े। यह हल्का-फुल्का पल पूरी तरह से दोस्ताना रिश्ते को दर्शाता है, जहां कूटनीति के बीच फैशन का मजाकिया कनेक्शन सामने आया।
नेतन्याहू ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "I welcome my friend Narendra Modi to Israel." वीडियो में गले मिलते, हंसते हुए नेता दिख रहे हैं।
इस यात्रा में मोदी नेसेट (इजरायल की संसद) को संबोधित करेंगे—ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय पीएम होंगे। वे भारतीय समुदाय से मिलेंगे, टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी में हिस्सा लेंगे और रक्षा, टेक, AI, कृषि, जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे। यात्रा से पहले इजरायली अखबार 'द यरूशलम पोस्ट' ने स्पेशल फ्रंट पेज छापा—मोदी की तस्वीर के साथ हिंदी में 'नमस्ते' और हिब्रू में 'शालोम' (नमस्ते/शांति) लिखा।
यह स्वागत भारत-इजरायल के मजबूत रिश्ते का प्रतीक है। मोदी के नेतृत्व में दोनों देशों के बीच रक्षा, तकनीक और रणनीतिक साझेदारी गहरी हुई है। एयरपोर्ट पर सैफ्रन का यह 'कलर कनेक्ट' न सिर्फ फैशन का मजाक था, बल्कि दो मजबूत नेताओं के बीच दोस्ती और विश्वास का खूबसूरत प्रतीक बन गया। ठहाकों भरा यह पल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो दिखाता है कि कूटनीति भी कभी-कभी हंसी-मजाक से और मजबूत हो जाती है।
