‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ के बेहद करीब भारत-EU! टैरिफ को चुनौती, 2 अरब लोगों का बनेगा साझा बाजार

अगर यह मुक्त व्यापार समझौता (FTA) पूरा होता है, तो यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता होगा। इसमें 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ सिर्फ सामान ही नहीं, बल्कि सेवाएं, निवेश, डिजिटल व्यापार, सप्लाई चेन, पर्यावरण मानक और नियमों में सहयोग जैसे कई अहम मुद्दे शामिल होंगे।

यूरोपीय संघ के अनुसार, यह डील दुनिया की लगभग 25% GDP को कवर करेगी। इससे भारतीय कंपनियों को यूरोप के बड़े बाजार तक आसान पहुंच मिलेगी, जबकि यूरोपीय कंपनियों को भारत जैसे तेजी से बढ़ते बाजार में मजबूत पकड़ बनाने का मौका मिलेगा। हालांकि कुछ जटिल मुद्दों पर बातचीत अभी बाकी है, लेकिन दावोस से आए संकेत साफ बताते हैं कि दोनों पक्ष एक ऐतिहासिक समझौते के बेहद करीब हैं।