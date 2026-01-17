चाबहार पोर्ट रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण, ट्रंप की धमकियों के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘ईरान हमारे लिए…’

Chabahar Port India: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की धमकियां दे रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि वह तेहरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। ट्रंप की धमकियों के बाद दावा किया जा रहा है कि भारत भी ईरान के साथ व्यापार कम कर सकता है और चाबहार पोर्ट परियोजना से पीछे हट सकता है। बता दें कि 2025 सितंबर में, अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। हालांकि अमेरिका ने चाबहार पोर्ट परियोजना पर भारत को 6 महीने की छूट दी थी, जो 26 अप्रैल को समाप्त होने जा रही है।