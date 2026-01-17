17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

चाबहार पोर्ट रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण, ट्रंप की धमकियों के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘ईरान हमारे लिए…’

Chabahar Port Strategic Importance: ईरान के साथ व्यापार करने पर ट्रंप की धमकियों के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत निरंतर बातचीत कर रहा है। चाबहार पोर्ट भारत के लिए रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, जो पाकिस्तान को दरकिनार करता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Kuldeep Sharma

Jan 17, 2026

Chabahar Port India

ईरान में स्थित चाबहार पोर्ट, जो भारत को मध्य एशिया और यूरोप से जोड़ता है। (Photo-IANS)

Chabahar Port India: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की धमकियां दे रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि वह तेहरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। ट्रंप की धमकियों के बाद दावा किया जा रहा है कि भारत भी ईरान के साथ व्यापार कम कर सकता है और चाबहार पोर्ट परियोजना से पीछे हट सकता है। बता दें कि 2025 सितंबर में, अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। हालांकि अमेरिका ने चाबहार पोर्ट परियोजना पर भारत को 6 महीने की छूट दी थी, जो 26 अप्रैल को समाप्त होने जा रही है।

हालांकि इन अटकलों के बाद, भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत चाबहार पोर्ट के संदर्भ में अमेरिका के साथ संपर्क में है और निरंतर बातचीत कर रहा है। भारत चाबहार पोर्ट पर अपना काम जारी रखने के लिए अमेरिका द्वारा लगाए गए अल्पकालिक प्रतिबंधों में छूट लागू करने के लिए जोर दे रहा है।

व्यापार के साथ बचाएगा समय

चाबहार पोर्ट परियोजना विभिन्न देशों के बीच व्यापार करने के साथ समय बचाने के लिए भी एक महत्वपूर्ण परियोजना है। चाबहार पोर्ट के कारण अलग-अलग देशों के बीच सामान जल्दी और आसानी से भेजा जा सकता है। चाबहार पोर्ट भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच एक व्यापारिक कॉरिडोर बनाता है। अनुमान है कि इस कॉरिडोर के माध्यम से स्वेज नहर की तुलना में 15 दिन कम लगेंगे।

पाकिस्तान को तगड़ा जवाब

भारत के लिए चाबहार पोर्ट व्यापार के लिए ही नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से भी बेहद जरूरी है। चाबहार पोर्ट भारत को हिंद महासागर तक पहुंच प्रदान करता है। साथ ही, यह पोर्ट पाकिस्तान के मुंह पर एक तगड़ा जवाब भी है, जो पाकिस्तान को क्षेत्र में दरकिनार करता है। यह पोर्ट पाकिस्तान को अलग-थलग करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग उपलब्ध कराता है। बता दें कि पाकिस्तान कई बार भारत के अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक के जमीनी व्यापारिक मार्गों में बाधा डाल चुका है। इसलिए भारत के लिए चाबहार पोर्ट एक सुरक्षित पश्चिमी व्यापारिक मार्ग हो सकता है।

पीछे हटना कोई विकल्प नहीं

अमेरिका द्वारा चाबहार पोर्ट पर भारत को दी गई छूट खत्म होने जा रही है। इसके बाद कई अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं। अमेरिका और भारत के बीच चाबहार पोर्ट पर चल रही बातचीत पर जानकारों का मानना है कि भारत लगातार अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है और संभावित रास्ते तलाश रहा है। भारत के पास चाबहार से पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है। यह पोर्ट भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। साथ ही, यह दावा किया जा रहा है कि भारत अमेरिका को यह दिखाना चाहता है कि नई दिल्ली प्रतिबंधों की शर्तों पर काम करेगी। इसलिए बातचीत थोड़ी जटिल है।

बता दें, घटना से परिचित लोगों का कहना है कि भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट को विकसित करने के लिए करीब 120 मिलियन डॉलर देने का वादा किया था। अब भारत चाहता है कि इस परियोजना में उसकी सीधी भागीदारी खत्म हो जाए। इसलिए भारत 120 मिलियन डॉलर ईरान को सौंपने की प्रक्रिया में है, ताकि आगे चलकर भारत पर कोई जिम्मेदारी या जोखिम न रहे।

ये भी पढ़ें

दो शादियां, गर्लफ्रेंड और खौफनाक अंत! 63 साल के आशिक ने ब्रेकअप होने के डर से उठाया ये कदम
राष्ट्रीय
Murder in Love Affair

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Jan 2026 04:43 pm

Hindi News / World / चाबहार पोर्ट रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण, ट्रंप की धमकियों के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘ईरान हमारे लिए…’

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

जनाजे में जाते हुए खत्म हुआ जिंदगी का सफर, पाकिस्तान में सड़क हादसों में 23 लोगों की मौत

road accidents
विदेश

इन देशों में पानी के भाव बिकता है पेट्रोल, देखें टॉप 10 लिस्ट

Petrol
विदेश

‘लोकतांत्रिक ईरान के भारत से होंगे मजबूत संबंध’…रजा पहलवी का बड़ा बयान

Reza Pahlavi
विदेश

युगांडा में चुनाव के दौरान भड़की हिंसा, 10 लोगों की हुई मौत

Elections in Uganda
विदेश

ब्रिटेन में युवक ने गुरुद्वारा साहिब में फेंका मांस का टुकड़ा, हेट क्राइम को लेकर एक्टिव हुई पुलिस 

क्राइम (प्रतीकात्मक तस्वीर)
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.