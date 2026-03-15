Election News: बंगाल में कितने चरणों में होगा मतदान? पार्टियों ने आयोग का इन मुश्किलों की ओर खींचा ध्यान

Election Commission : पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों (Bengal Election) को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं । हाल ही में चुनाव आयोग की टीम ने राज्य का दौरा किया और राजनीतिक दलों के साथ अहम बैठक की (Election Commission)। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य चुनाव की तैयारियों का जायजा लेना था (West Bengal Politics)। राजनीतिक पार्टियों ने आयोग के सामने कई तरह की मुश्किलें और चिंताएं रखीं (Voting Phases)। सबसे बड़ी मांग यह है कि इस बार चुनाव कम चरणों में कराए जाएं (Political Parties)। पिछले विधानसभा चुनाव आठ चरणों में हुए थे, लेकिन इस बार दल चाहते हैं कि मतदान केवल दो या तीन चरणों में ही संपन्न हो (Poll Violence)। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने चुनाव आयोग को एक 17-सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा है (BJP Memorandum)। इसमें मुख्य रूप से सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई है (Central Forces)। विपक्षी दलों का साफ कहना है कि मतदान के दौरान राज्य पुलिस की भूमिका न के बराबर होनी चाहिए और पूरी कमान केंद्रीय बलों के हाथों में होनी चाहिए (Fair Elections)। चुनाव आयोग ने भी सभी दलों को भरोसा दिलाया है कि हिंसा और डराने-धमकाने की घटनाओं पर 'जीरो टॉलरेंस' यानी शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाएगी (ECI Decision)।