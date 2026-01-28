Ajit Pawar Plane Crash: विमान हादसे के बाद कर्मचारी हुए गायब! AAIB की जांच में और क्या मिला

Ajit Pawar Death: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में हुई मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस हादसे के बाद जांच शुरू हो गई है और इसने एक नया और चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) ने दिल्ली की निजी चार्टर कंपनी की जांच शुरू कर दी है, जो हादसे का शिकार हुए लीयरजेट विमान का संचालन कर रही थी। जब दुर्घटना की जांच शुरू हुई तो शुरुआती जांच में कंपनी के ऑफिस से कर्मचारी गायब मिले। साथ ही, कुछ कमरे बंद मिले और कई चीजें संदिग्ध पाई गईं। शुरुआती जांच में पाई गई गड़बड़ियों से जांचकर्ताओं का शक और गहरा हो गया है।