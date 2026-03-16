ओडिशा के सरकारी अस्पताल में लगी भयंकर आग, 10 लोगों की हुई मौत

SCB Medical College Fire: ओडिशा के कटक स्थित एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के ट्रॉमा केयर आईसीयू में सोमवार सुबह आग लगने से करीब 10 मरीजों की मौत हो गई। वहीं 11 अस्पताल कर्मी झुलस गए। बताया जा रहा है कि आग सुबह करीब 2:30 से 3 बजे के बीच लगी। कुछ ही समय में आईसीयू वार्ड में धुआं भर गया। उस समय वार्ड में कई गंभीर मरीज लाइफ सपोर्ट पर भी थे।