16 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

ओडिशा के सरकारी अस्पताल में लगी भयंकर आग, 10 लोगों की हुई मौत

SCB Medical College: ओडिशा के कटक स्थित एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के ट्रॉमा केयर आईसीयू में सोमवार सुबह आग लगन से करीब 10 मरीजों की मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Mar 16, 2026

Odisha, Cuttack, SCB Medical College, ICU fire, hospital fire, patient deaths, emergency response,

ओडिशा के अस्पताल में लगी आग (Photo-X)

SCB Medical College Fire: ओडिशा के कटक स्थित एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के ट्रॉमा केयर आईसीयू में सोमवार सुबह आग लगने से करीब 10 मरीजों की मौत हो गई। वहीं 11 अस्पताल कर्मी झुलस गए। बताया जा रहा है कि आग सुबह करीब 2:30 से 3 बजे के बीच लगी। कुछ ही समय में आईसीयू वार्ड में धुआं भर गया। उस समय वार्ड में कई गंभीर मरीज लाइफ सपोर्ट पर भी थे। 

घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। वहीं अस्पताल प्रशासन और दमकल विभाग के कर्मियों ने दर्जनों मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। 

जिन मरीजों की हालत बहुत खराब थी, उन्हें तुरंत न्यू मेडिसिन आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। 

सीएम ने किया अस्पताल का दौरा

घटना के तुरंत बाद मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग के साथ अस्पताल का दौरा किया और स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अस्पताल में इलाज करा रहे अन्य मरीजों से भी मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने कहा कि मरीजों को बचाने के दौरान कर्मचारी घायल हो गए।

सीएम ने आगे कहा कि कुल 23 मरीजों को अन्य विभागों में स्थानांतरित कर दिया गया है। अन्य आईसीयू और वार्डों में स्थानांतरित करते समय सात गंभीर मरीजों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य मरीजों की बाद में मौत हो गई। मैंने संबंधित अधिकारियों को घायल मरीजों के उचित इलाज के निर्देश दिए हैं।

सीएम ने मृतकों के परिवारों के लिए 25 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की और घटना की न्यायिक जांच करने का भी ऐलान किया।

सरकार ने दिए जांच के आदेश

हालांकि शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि एयर कंडीशनिंग के सिस्टम या किसी मेडकल उपकरण में शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी। सरकार ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 Mar 2026 08:35 am

Published on:

16 Mar 2026 07:52 am

Hindi News / National News / ओडिशा के सरकारी अस्पताल में लगी भयंकर आग, 10 लोगों की हुई मौत

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Rajya sabha Election Voting: 3 राज्यों की 11 सीटों पर मतदान आज, नीतीश सहित इन नेताओं का सदन जाना तय

Rajya Sabha Elections 2026, Rajya Sabha polls voting today,
राष्ट्रीय

मौत की अफवाहों के बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने जारी किया वीडियो, कहा- “बीबी अभी जिंदा है…”

Benjamin Netanyahu
राष्ट्रीय

राज्य सरकार चला रही है ‘ड्रग-मुक्त’ अभियान… और उसी पार्टी के सांसद का ड्रग टेस्ट आ गया पॉजिटिव! मचा हड़कंप

DRUG
राष्ट्रीय

चुनावी राज्यों में लागू हुई आदर्श आचार संहिता, ECI ने दिया सरकारी वेबसाइटों से मंत्रियों की तस्वीरें हटाने का आदेश

State Election 2026
राष्ट्रीय

गैस कीमतों में बड़ी राहत: अदाणी टोटल गैस का बड़ा फैसला, उद्योगों के लिए गैस अब 30% सस्ती

ADANI GAS PRICE DROP
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.